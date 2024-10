Starkes Netzwerk gegründet

Regionalgruppe Seniorenassistenz Berlin & Brandenburg startet mit klaren Zielen

Berlin, 8. Oktober 2024 – Rund 40 qualifizierte Seniorenassistentinnen und -assistenten aus Berlin und Brandenburg haben sich am 20. Februar 2024 zur Regionalgruppe Seniorenassistenz Berlin & Brandenburg zusammengeschlossen. Die Gruppe präsentiert sich ab sofort online unter https://seniorenassistenz-berlin-brandenburg.de. Die Initiative verfolgt primär das Ziel, die Betreuung und Unterstützung älterer Menschen zu verbessern und damit Angehörige zu entlasten. Gleichzeitig setzt sie sich dafür ein, das Berufsbild der Seniorenassistenz in der Region zu stärken.

Seniorenassistenz: Brücken bauen für ein würdevolles Altern

Die Mitglieder der Regionalgruppe verstehen sich als spezialisierte Generalisten, die in allen Lebenslagen unterstützend tätig sind. Mit ihrer Arbeit setzen sie ein starkes Zeichen gegen Ageismus und sorgen dafür, dass ältere Menschen eine individuelle, ganzheitliche Betreuung erfahren. Ziel ist es, einen Mehrwert für die Älteren der Gesellschaft zu schaffen, indem sie aktiv dabei unterstützt werden, ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren.

Zu den Kernzielen der Regionalgruppe Seniorenassistenz Berlin & Brandenburg zählen:

* Das Berufsbild der Seniorenassistenz deutlich bekannter zu machen: Dies soll sowohl bei den Landesregierungen von Berlin und Brandenburg als auch bei relevanten regionalen Akteuren des Gesundheitswesens, der Sozialverbände und Pflegedienste, karitativen Institutionen und Krankenkassen erreicht werden.

* Eine bessere Anerkennung und Abrechnungsmöglichkeit der Leistungen zu erwirken: Ein zentrales Anliegen ist die Anerkennung der Seniorenassistenz als abrechenbare Leistung bei den Krankenkassen. Dazu zählt insbesondere die Möglichkeit, zukünftig den Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich nach § 45b SGB XI für alle Pflegegrade für die Dienstleistung der Seniorenassistenz abrechnen zu können.

* Die Stärkung des kollegialen Austauschs und der Vernetzung untereinander.

Qualität und Zertifizierung

Alle Mitglieder der Regionalgruppe wurden durch die renommierte Ausbildung der Büchmann/Seminare KG im Rahmen des „Plöner Modells“ oder durch vergleichbare Aus- und Fortbildungen zertifiziert. Sie arbeiten selbstständig und stellen ihre Leistungen direkt in Rechnung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regionalgruppe Seniorenassistenz Berlin & Brandenburg

Frau Anja Mikulla

c/o Anja Mikulla, mikullaPR, Fasanenstraße 58

10719 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 172 8217884

web ..: https://seniorenassistenz-berlin-brandenburg.de/

email : info@seniorenassistenz-berlin-brandenburg.de

Über Seniorenassistenz

Seniorenassistenz ist das ergänzende Element in der persönlichen Seniorenbetreuung. Es handelt sich um die individuelle Begleitung und Unterstützung von Seniorinnen und Senioren in deren privaten Haushalten oder in Pflegeeinrichtungen. Seniorenassistentinnen und

-assistenten stehen älteren Menschen in alltäglichen Situationen zur Seite und fördern damit den Erhalt ihrer Alltagskompetenz. Dabei geht es um die Bewahrung von Selbstständigkeit, Lebensqualität und Mobilität, aber auch um Abwechslung und Unterhaltung.

Pressekontakt:

mikullaPR

Frau Anja Mikulla

Fasanenstraße 58

10719 Berlin

fon ..: +49 172 8217884

email : anja@mikulla-pr.de

