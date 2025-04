Miteinander im Kiez – Gemeinsam für mehr Lebensqualität im Alter

Infostand der Regionalgruppe Seniorenassistenz in Berlin & Brandenburg anlässlich der

Berliner Seniorenwoche, 21. Juni 2025

Berlin, 23. April 2025 – Die Regionalgruppe _Seniorenassistenz in Berlin & Brandenburg_ präsentiert sich anlässlich der Auftaktveranstaltung zur 51. Berliner Seniorenwoche am 21. Juni 2025 auf dem „Markt der Möglichkeiten“ mit einem Infostand. Unter dem Motto „Miteinander im Kiez“ werben die qualifizierten Seniorenassistenten erstmals gemeinsam für das Berufsbild Seniorenassistenz und ihr Engagement für ältere Menschen in Berlin und Brandenburg.

Samstag, 21. Juni 2025

12:30 – 15:30 Uhr

Blücherplatz, 10961 Berlin-Kreuzberg (auf dem Gelände der Amerika-Gedenkbibliothek)

ÖPNV: U1, U3, U6 Hallesches Tor, Bus M41, Bus 248

„Wir freuen uns auf anregende Gespräche, neue Kontakte und den gemeinsamen Austausch über die Zukunft der Seniorenassistenz in Berlin und Brandenburg“, so Dr. Uta Schnell, Projektleiterin des gemeinsamen Auftritts der Regionalgruppe anlässlich der 51. Berliner Seniorenwoche. „Besuchen Sie uns – „Miteinander im Kiez“ bedeutet für uns Engagement, Unterstützung und ein starkes Netzwerk für ältere Menschen!“

Die Mitglieder der Regionalgruppe verstehen sich als spezialisierte Generalisten, die in allen Lebenslagen unterstützend tätig sind. Sie arbeiten dezentral in fast allen Berliner Kiezen und im Umland. Seniorenassistenten sind nah an den Menschen, helfen direkt vor Ort und schaffen so eine starke Vernetzung im Sozialraum.

Kooperationspartner

Neben Auskünften über das Berufsbild Seniorenassistenz erhalten Interessierte auch Informationen zu den beiden Kooperationspartnern der Regionalgruppe:

* Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland e.V. (BdSAD) – bundesweite Interessenvertretung der

professionellen Seniorenassistenz und

* der Büchmann-Seminare KG – Weiterbildungsanbieter für die Qualifizierung zur professionellen Seniorenassistenz nach dem Plöner Modell.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich über die nächste Weiterbildung zur qualifizierten Seniorenassistenz in Berlin zu informieren, die am 11. Juli 2025 beginnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regionalgruppe Seniorenassistenz Berlin & Brandenburg

Frau Anja Mikulla

c/o Dr. Uta Schnell, Forstraße 10

12163 Berlin

Deutschland

fon ..: 01728217884

web ..: https://seniorenassistenz-berlin-brandenburg.de/

email : anja.mikulla@gmail.com

Die Regionalgruppe Seniorenassistenz Berlin & Brandenburg wurde am 20. Februar 2024 gegründet und umfasst aktuell rund 50 Mitglieder. Die Initiative verfolgt primär das Ziel, die Betreuung und Unterstützung älterer Menschen zu verbessern und damit Angehörige zu entlasten. Gleichzeitig setzt sie sich dafür ein, das Berufsbild der Seniorenassistenz in der Region bekannter zu machen.

Seniorenassistenz ist das ergänzende Element in der persönlichen Seniorenbetreuung. Es handelt sich um die individuelle Begleitung und Unterstützung von Seniorinnen und Senioren in deren privaten Haushalten oder in Pflegeeinrichtungen. Die Seniorenassistenz steht älteren Menschen in alltäglichen Situationen zur Seite und fördert damit den Erhalt ihrer Alltagskompetenz. Dabei geht es um die Bewahrung von Selbstständigkeit, Lebensqualität und Mobilität, aber auch um Abwechslung und Unterhaltung.

Pressekontakt:

mikullaPR

Frau Anja Mikulla

Fasanenstraße 58

10719 Berlin

fon ..: +49 172 8217884

email : anja@mikulla-pr.de

