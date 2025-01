Leere und bestückte Werkzeugwagen für individuelle Anforderungen

Lothring stellt eine Auswahl an leeren und bestückten Werkzeugwagen bereit, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Handwerkern gerecht zu werden.

Lothring präsentiert eine vielfältige Palette an Werkzeugwagen, die sowohl in leerer als auch in bestückter Ausführung erhältlich sind. Diese Flexibilität ermöglicht es Handwerkern und Technikern, je nach individuellem Bedarf und bestehender Werkzeugausstattung die passende Lösung zu wählen.

Der leere Werkzeugwagen von Lothring bietet die Möglichkeit, bereits vorhandenes Werkzeug effizient zu organisieren und zu transportieren. Ein Beispiel hierfür ist der Stahlbruck Werkstattwagen WW 45-AZ, der mit sieben Schubladen ausgestattet ist. Gefertigt aus hochwertigem Stahl, verfügt er über eine Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln und bietet mit Maßen von 98 x 114 x 46 cm (HxBxT) ausreichend Stauraum für diverses Werkzeug. Die Schubladeninnenmaße betragen 42 x 40 x 7/14 cm (BxTxH), und ein zusätzlicher Auszug mit den Maßen 25 x 39 cm (BxT) ermöglicht weiteren Platz für Arbeitsmaterialien.

Für Fachkräfte, die eine sofort einsatzbereite Lösung bevorzugen, bietet die Marke Stahlbruck bestückte Werkzeugwagen an. Der Stahlbruck Werkstattwagen WW 30-TS ist mit einem 233-teiligen Werkzeugsatz ausgestattet, der eine breite Palette an Werkzeugen für verschiedene Anwendungen umfasst. Der Wagen verfügt über sieben Schubladen, von denen sechs mit Werkzeug bestückt sind. Hergestellt aus hochwertigem Stahl, misst er 98 x 86 x 46 cm (HxBxT) und ist mit einer Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln sowie Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet. Die Schubladeninnenmaße betragen 52 x 46 x 7/14 cm (BxTxH), und ein seitliches, verschließbares Fach mit 12 cm Tiefe bietet zusätzlichen Stauraum.

Die Werkzeugwagen von Lothring zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und durchdachte Ausstattung aus, die auf die Anforderungen von Profis zugeschnitten sind. Die Möglichkeit, zwischen leeren und bestückten Modellen zu wählen, bietet Kunden die Flexibilität, ihre Werkstatteinrichtung individuell zu gestalten. Weitere Informationen zu den verfügbaren Modellen und deren Spezifikationen finden Interessierte auf der Website von Lothring.

