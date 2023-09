Legible startet am 29. September 2023 den „Unbound“-Mitgliederservice und die KI-gestützte mobile App

Vancouver (British Columbia), den 14. September 2023 / IRW-Press / – Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible / das Unternehmen), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Lese- und Unterhaltungsinnovationen, freut sich, eine Reihe von transformativen Produkteinführungen bekannt zu geben, die für den 29. September geplant sind.

Die Markteinführung wird die Position von Legible als führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Lesens und Publizierens festigen. Legible setzt seinen strategischen Plan um, monatlich wiederkehrende Umsätze zu generieren sowie den à-la-carte-Verkauf von E-Books und Hörbüchern zu steigern.

Legible Unbound-Mitgliedschaftsplan: Mit einer wettbewerbsfähigen monatlichen Gebühr von 12,99 CAD ist Legible Unbound ein strategischer Einstieg in den Markt der abonnementbasierten digitalen Inhalte.

– Unbegrenzter Zugang: Mitglieder haben unbegrenzten Zugang zu den neuesten und besten veröffentlichten und aufgezeichneten Inhalten aus einem umfangreichen, kuratierten Katalog von Hörbüchern und eBooks.

– KI- und Multimedia-Inhalte: Der Unbound-Mitgliederservice von Legible wird den Zugang zu brandneuen digitalen Leseunterhaltungsprodukten mit reichhaltigen Multimedien-Inhalten und interaktiver KI in bahnbrechenden neuen, exklusiv von Legible veröffentlichten eBooks umfassen.

– Stan Lee-Comics: Unbound-Mitglieder erhalten zudem bevorzugten Zugang zu den kommenden reichhaltigen Multimedia-Comics, die auf noch nie zuvor gezeigten Stan Lee-Charakteren basieren und für die Legible weltweit exklusive Veröffentlichungs- und Vertriebsrechte besitzt.

– Personalisierte Erfahrung: Legible Unbound bietet attraktive Vorteile für den modernen Leser, einschließlich Offline-Lesen sowie der Möglichkeit, Bücherregale mit den eigenen Lieblingsbüchern anzulegen, Rezensionen zu veröffentlichen und monatliche Token für den Zugang zu Premium-Inhalten zu erhalten.

Die mobile App von Legible: Legible wird auch eine mobile App auf den Markt bringen, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Leser zugeschnitten ist und den neuen Unbound-Mitgliederservice ergänzt.

– Immer verbunden: Die Legible-App wird dafür sorgen, dass die Nutzer immer Zugang zu großartiger Leseunterhaltung haben – unabhängig davon, ob sie online im Katalog blättern oder offline ein Lieblingsbuch lesen.

– Eine Bibliothek in Ihrer Tasche: Die gesamte Power der Legible-Plattform ist in der App gebündelt und bietet den Nutzern einen beständigen mobilen Zugang zu allem – von Klassikern, die die Literaturgeschichte geprägt haben, bis hin zu den neuesten Bestsellern und exklusiven Inhalten.

– LibrarianAI-Integration: Die App beinhaltet die von Legible entwickelte KI-gestützte Buchempfehlungsmaschine LibrarianAI, die anhand der Lesegewohnheiten, Vorlieben und Interaktionen der Nutzer personalisierte Vorschläge macht und Links zu eBooks und Hörbüchern für den sofortigen Zugriff auf Legible bereitstellt.

– Nutzerzentriertes Design und Funktionen: Das Design der App rückt die Benutzererfahrung in den Mittelpunkt und bietet unterhaltsame Funktionen, wie etwa einfach zu erstellende personalisierte Bücherregale sowie die Möglichkeit, Bücher zu kategorisieren, zu bewerten und zu rezensieren.

– Verbesserte Barrierefreiheit: Da die App die unterschiedlichen Bedürfnisse von Lesern berücksichtigt, bietet sie eine Reihe von barrierefreien Funktionen. Der zusätzliche Automodus sorgt dafür, dass Hörbuchfans die Produkte auch unterwegs sicher hören können.

– Reibungsloser Zugang und Kauf: Egal, ob die Nutzer eine Neuerscheinung kaufen oder ihren monatlichen Mitglieds-Token für den Premium-Katalog nutzen möchten – der Prozess ist unkompliziert, zugänglich und benutzerfreundlich.

Mit der unmittelbar bevorstehenden Markteinführung von Legible Unbound und unserer neuen mobilen App haben wir den Weg geebnet, um monatlich wiederkehrende Umsätze zu generieren – zusammen mit Umsätzen aus dem à-la-carte-Verkauf von eBooks und Hörbüchern, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Wir freuen uns darauf, Leser aus allen Teilen der Welt mit noch nie dagewesenen Funktionen, einschließlich KI-Integrationen und einfachem Zugang zu hochwertigen Inhalten, zu gewinnen.

Über Legale Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat mehrere hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C und B2B-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen mit rund 2 Millionen Büchern in einem Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Erreichbarkeit, weltweite Alphabetisierung und Nachhaltigkeit.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

LEGIBLE MEDIEN und IR-KONTAKT:

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

E-Mail: invest@legible.com

Webseite: invest.legible.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Federal Securities Laws dar. Wörter wie „können“, „könnten“, „werden“, „sollten“, „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „planen“, „beabsichtigen“ oder ähnliche Ausdrücke oder Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen für vernünftig hält, sollte man sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie auf den Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Schätzungen und Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen oder Rentabilität zu erreichen; unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten, wenn überhaupt; die mögliche Ausgabe einer beträchtlichen Anzahl von Aktien, die unsere Anteilseigner verwässern wird; Schwankungen der Ergebnisse unseres operativen Betriebs von Periode zu Periode; allgemeine wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen; unsere Fähigkeit, Veränderungen in der Populärkultur, den Medien und Filmen, der Mode und der Technologie zu antizipieren; Wettbewerbsdruck von anderen Inhaltsvertreibern und innerhalb des Einzelhandelsmarktes; unsere Abhängigkeit von und Beziehungen zu dritten Produktions- und Animationsstudios; unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu vermarkten und zu bewerben; unsere Abhängigkeit von Dritten, um unsere Produkte zu bewerben; unsere Fähigkeit, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen und die anderen Risikofaktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens aufgeführt sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Legible Inc.

Kaleeg Hainsworth

2230 Ontario St.

V5T 2X2 Vancouver, BC

Kanada

email : invest@legible.com

