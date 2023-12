Legible veröffentlicht weltweit ersten KI-gestützten eBook-Klassiker

A Christmas Carol AI – Die Nacht vor Weihnachten ab sofort exklusiv für Legible-Mitglieder erhältlich

Vancouver (British Columbia), den 22. Dezember 2023 – Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen), ein Pionier der digitalen Buchbranche, freut sich, mit der Veröffentlichung von A Christmas Carol AI (legible.com/christmas-carol-ai) zur Weihnachtszeit den ersten einer Reihe von weltweit einzigartigen interaktiven KI-Klassikern auf den Markt zu bringen. Das nächste eBook der Reihe, Animal Farm AI, wird im Januar 2024 erscheinen – danach folgen monatliche Veröffentlichungen von KI-gestützten Klassikern.

Diese innovative Reihe, die exklusiv bei Legible verfügbar ist und für Mitglieder des Mitgliedschaftsdienstes Legible Unbound enthalten ist, setzt einen neuen Standard für immersive literarische Erlebnisse und ermöglicht es den Lesern, direkt im eBook in einen Dialog mit den Figuren des Buches zu treten, die Handlung zu erörtern, differenzierte Fragen zu stellen und Ideen zu erkunden.

Wir freuen uns, der Welt diese interaktiven KI-Klassiker vorzustellen, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Ich entwickle seit 25 Jahren eBooks und so etwas ist noch nie für ein globales Publikum gemacht worden. Mit der Einführung dieser KI-Klassiker auf unserer Plattform erleben wir die Geburt einer neuen Ära des Verlagswesens, sowohl in puncto innovative (und ethische) Nutzung von KI in einem vollwertigen eBook als auch in puncto der Legible-Plattform, auf der dieser Titel aufscheint und die den Weg für Verlage aufzeigt, innovativ zu sein und dennoch an einen internationalen Massenmarkt verkaufen zu können. Diese neue Art des Geschichtenerzählens steht im Einklang mit unserer Mission, das Lesen für ein globales Publikum attraktiver und zugänglicher zu machen und unseren Unbound-Mitgliedern jeden Monat einen Mehrwert zu bieten.

Die bahnbrechende Technologie von Legible nutzt künstliche Intelligenz, um Charaktere zum Leben zu erwecken, den Lesern ein neues Maß an Interaktivität sowie Einbindung zu bieten und die Art und Weise, wie Literatur genossen und geschätzt werden kann, neu zu gestalten. Zu den wesentlichen Merkmalen der KI-gestützter Klassiker-Reihe von Legible zählen:

Interaktive Charaktere: Echtzeitgespräche mit Charakteren innerhalb des eBooks, die neue Einblicke in die Erzählung gewähren und die Geschichte aus bis dato unerforschten Perspektiven beleuchten.

Erörterungen der Handlung: Tauchen Sie tiefer in die Handlung ein, indem Sie zentrale Ereignisse, Motivationen der Charaktere und thematische Elemente erörtern und so das Verständnis und die Wertschätzung der Geschichte weiter verbessern.

Interaktives Lernen: Die interaktiven, KI-gestützten eBooks von Legible sind hervorragende Lehrmittel, die Fragen zu literarischen Themen, historischem Kontext und Symbolik ermöglichen und eine unschätzbare Ressource für Studenten, ein mehrsprachiges Publikum und lebenslange Lerner darstellen.

Exklusiver Zugang: Die KI-gestützte Buchreihe ist exklusiv für Kunden von Legible verfügbar und in Legible Unbound enthalten, dem Flaggschiff-Mitgliedsdienst des Unternehmens, der unbegrenzten Zugang zu einer umfassenden, kuratierten Bibliothek von eBooks und Hörbüchern für eine erschwingliche monatliche Gebühr von 12,99 Dollar bietet.

Original-Kunstwerke: Die Serie enthält wunderschöne, einzigartige Kunstwerke, die von einem Künstler geschaffen wurden, der mit KI arbeitet und den Stil sowie die Farbpalette der jeweiligen Epoche des Romans widerspiegelt. Ein kreatives Statement des Künstlers ist dem Buch beigefügt.

Die KI-gestützte Serie ist ab 22. Dezember 2023 erhältlich und jeden Monat werden neue Bücher veröffentlicht. Erleben Sie die Zukunft des Lesens und abonnieren Sie Legible Unbound noch heute auf legible.com. Laden Sie sich die Legible-App herunter, um auf diese Originalinhalte sowie auf eine große Auswahl an eBooks und Hörbüchern von jedem Smart-Gerät, Computer und Fahrzeug aus zuzugreifen – überall auf der Welt.

Über Legible Inc.

Legible ist ein wegweisendes, auf mobile Geräte konzentriertes globales Unternehmen, das sich auf eBook- und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat und ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar besitzt. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible schließen vier der Top-5-Verlagshäuser und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler ein; somit kann Legible die nahtlose Lieferung von Millionen von eBooks und Hörbücher gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek sowie einen eBook-Store verwandeln.

Im Zentrum der Innovation von Legible steht sein LibrarianAI, der weltweit erste KI-unterstützte Literaturassistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible revolutioniert die Branche durch die Erstellung von proprietären, mit KI angereicherten Multimedia-Büchern, die neue Maßstäbe in der Literaturvermittlung setzen.

Legible steht an vorderster Front bei der Neugestaltung der digitalen Verlagslandschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen, indem Legible innovative Publishing-Lösungen des 21. Jahrhunderts anbietet und das Leseerlebnis auf der ganzen Welt bereichert.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T)

E-Mail: invest@legible.com

Website: invest.legible.com

www.instagram.com/Legible_Inc/

twitter.com/legible_inc

www.linkedin.com/company/legibleinc/

www.facebook.com/LegibleInc

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Legible Inc.

Kaleeg Hainsworth

2230 Ontario St.

V5T 2X2 Vancouver, BC

Kanada

email : invest@legible.com

Pressekontakt:

Legible Inc.

Kaleeg Hainsworth

2230 Ontario St.

V5T 2X2 Vancouver, BC

email : invest@legible.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

