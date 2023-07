Leistungsstarke Computer – speziell für die Schifffahrt

International haben sich Workstations, Panel-PCs und Displays der Marke Winmate® bestens bewährt. TL Electronic vertreibt diese zertifizierten Produkte nun auch in Deutschland, Österreich und Italien.

Dass IT-Hardware für die Schifffahrt extrem hohen Standards entsprechen muss, ist kein Geheimnis. Nicht viele Hersteller bieten entsprechend zertifizierte Geräte an. Mit 25 Jahren Erfahrung gehört Winmate Inc. aus Taiwan zu den Marktführern auf diesem Sektor. Für den europäischen Markt ist nun Winmates Partner TL Electronic aus Bergkirchen bei München der nicht weniger etablierte Vertriebspartner. So haben Kunden aus dem Sektor der Marine in Deutschland, Österreich und Italien künftig einen überaus renommierten, direkten Ansprechpartner, wenn es um IT-Lösungen für Navigation, Überwachung und Schiffsautomation geht.

Unter der neu ins Vertriebsprogramm von TL Electronic aufgenommenen Hardware finden sich ECDIS-konforme Multitouch-Panel-PCs in Größen von 24 bis 32 Zoll, Marine-Displays mit Bildschirmdiagonalen von 12 bis 32 Zoll sowie ausgewählte Embedded- und Ultra-Kompakt-IPCs z. B. für die Wandmontage als IoT-Gateway. Sämtliche bei TL Electronic als Marine-Hardware gelisteten Modelle sind vom Hersteller Winmate® nach den Richtlinien internationaler Schifffahrtsvorschriften gefertigt und getestet – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes „wasserdicht“ – mit offiziellen Zertifizierungen gemäß DNV-Standard 2.4, IEC60945 und IACS-E10. Somit sind die Workstations und Panel-PCs bestens gegen extreme Umgebungsbedingungen wie Temperaturschwankungen, starke Vibrationen und Wasser gewappnet.

Robust, optimal benutzerfreundlich und leistungsstark

Abgesehen von ihrem ultraflachen, randlosen Design in wasser- und staubresistenter (frontseitig IP66) Ausführung bestechen die angebotenen Marine-Displays durch besondere Klarheit und optimale Ablesbarkeit bei Sonnenlicht, was insbesondere auf der Kommandobrücke einen Unterschied macht. Die Darstellung von Seekarten und Navigationsinformationen erfolgt farbkalibriert gemäß ECDIS-Standards. Dabei lässt sich die Anzeige über kapazitive Touch-Tasten zwischen Tag-, Dämmerungs- und Nachtmodus umschalten. Die Panel-PC-Modelle der Marine-Baureihe sind mit hochpräziser Touch-Technologie ausgestattet, die eine komfortable und sichere Bedienung in jeder Situation gewährleistet. Etwaige Störungen durch Schwankungen im Versorgungsstrom werden durch einen Weitspannungseingang von 9 bis 36 Volt DC praktisch ausgeschlossen.

Zuverlässiger Vertriebspartner für den deutschen Markt

Ebenso wichtig wie die Ausfallsicherheit der Hardware ist die Zuverlässigkeit beim technischen Kundenservice. Kurze Kommunikationswege und direkte Ansprechpartner sind Gold wert, wenn es um die Abwicklung von Industrieaufträgen geht. Und gerade in diesem Punkt zeichnet sich TL Electronic als Hersteller und Vertriebspartner besonders aus. Seit über 40 Jahren steht der Industrial-IT-Experte für die Langzeitverfügbarkeit aller wesentlichen Komponenten. Das lückenlose Qualitätsmanagement umfasst standardmäßige Burn-In-Belastungstests sowie die Ready-To-Run-Lieferung sämtlicher Geräte. Mit diesem umfassenden Service-Angebot kann das mittelständische Unternehmen aus Bergkirchen bei München künftig auch im Sektor Marine-Hardware punkten.

