Leitfaden hilft Unternehmen in der Digitalen Revolution zu glänzen

COESFELD, 14. Juli 2021 – Der Autor & Herausgeber Dietmar Hölscher hat das einmalige Werk „Digitale Revolution: Wie sieht unsere Zukunft aus?“ veröffentlicht. Es ist ab sofort auf Amazon bestellbar

Digitale Revolution ist ein Blick auf bevorstehende Veränderungen und Chancen. Autor Dietmar Hölscher, selbst langjähriger Strategie-Experte im Sektor der Digitalisierung im B2B und B2C, holt sich in seinem Buch über die digitale Revolution hochkarätige Fachleute aus Politik und Wirtschaft ins Boot. Aus Interviews, Meinungen und Strategien resümiert Hölscher in anschaulicher Weise und macht an konkreten Beispielen das Thema für interessierte Unternehmer greifbar. Wie kann ich das eigene Unternehmen auf die drastischen Veränderungen, die uns in den kommenden Jahren erwarten, erfolgreich vorbereiten? In Digitale Revolution wird deutlich, dass es weniger um teure Systeme, sondern vielmehr um clevere Strategien geht, um zu den Gewinnern zu zählen. Und dieses Buch ist hierzu fundamental.

Rezensionen:

_“Interessant und fundiert geschrieben und auch für Laien gut verständlich.“ _

_“Die Bandbreite der in diesem Buch betrachteten Aspekte ist schlicht beeindruckend. Der jeweilige Blick in die Zukunft bei allen Aspekten durch die jeweiligen Fachexperten rundet das Bild ab.“ _

_“Wer mit seinem Unternehmen in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen möchte, kann sich hier inspirieren lassen!“_

Die Autoren:innen:

Dr. Kai Hudetz (Geschäftsführer – IFH Institut für Handelsforschung GmbH, Köln), Mario Herger, PhD (Technology Trend Researcher, Mountain View, Kalifornien, USA), Dietmar Hölscher (Radical Growth Evangelist, Coesfeld), Jasmin Leona Krieger (Co-Founder & Manageing Director, SISTA GmbH, Berlin), Andreas Reuter (CEO, Schäfer Shop Group GmbH & Co. KG, Betzdorf) , Dr. Anna Weber und Dr. Jan Weischer (Geschäftsführer, BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH, Münster), Martin Groß-Albenhausen (Managing Director, bevh – Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V., Berlin), Jens H. Plath (CMO, Twint AG, Zürich, Schweiz), Erik Meierhoff (Managing Director, Sparkassen Payment GmbH, Stuttgart), Michael Lüken (Geschäftsführer und Gründer PAQATO GmbH, Münster), Björn Jensen (Certified Scrum Trainer (CST), Certified Team Coach (CTC) & Co-Active Coach, Jensen & Komplizen, Hamburg), Sebastian Bluhm (CEO, EpicWork AG, Hannover), Timo Weltner (CEO and Co-Founder, NETFORMIC GmbH) und Roland Fesenmayr (CEO and Co-Founder, OXID eSales AG)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

firestarter.business

Herr Dietmar Hölscher

Altes Forsthaus am Blomenesch 3

48653 Coesfeld

Deutschland

fon ..: 01748614380

web ..: https://dietmar-hoelscher.com

email : mail@dietmar-hoelscher.com

Über den Herausgeber:

Dietmar Hölscher (B.Sc.) arbeitet als Radical Growth Evangelist der Netformic GmbH, einer der führenden Spryker-, Shopware- und Pimcore-Agenturen in Europa. Gleichzeitig ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Coadvise eG, der einzigen unabhängigen Berater-eG Europas, hervorgegangen aus dem Institut für Handelsforschung. Zudem betreibt Hölscher seit 2008 die extrem erfolgreiche Consultingfirma firestarter.business. Deren Mission: Unternehmen und Leadern bei der digitalen Transformation Hilfestellungen zur Methodik zu geben. Hierfür wurde von Dietmar Hölscher selbst die äußerst effiziente C.L.U.B. Methode entwickelt. Seine umfangreiche Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation im Handel veröffentlicht Dietmar Hölscher in zahlreichen Publikationen und Büchern sowie unter www.dCommerce.blog. Dieser e-Commerce Blog behandelt die Optimierung bestehender Systeme und ganzheitliche digitale Lösungen für Hersteller und Händler aus den B2B und B2C-Segmenten.

