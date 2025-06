leitzcloud by vBoxx bringt Business Suite LC-One auf den Markt

LC-One vereint alle digitalen Kollaborations- und Infrastrukturdienste

– Sichere Umgebung für europäische Unternehmen und Teams unter dem Schutz der EU-Datensouveränität

– Modulare Anpassbarkeit bietet optimale Nutzung und Kosteneffizienz

leitzcloud hat auf der GITEX in Berlin seine neueste Desktop-Anwendung „LC-One“ vorgestellt – eine neue All-in-One-Anwendung, die die gesamte Suite der leitzcloud-Dienste in einer sicheren, anpassbaren Umgebung vereint. Unter der symbolischen Schirmherrschaft von Hester Somsen, Botschafterin des Königreichs der Niederlande in Deutschland, wurde die neue LC-One App auf der GITEX-Messe zusammen mit Valentijn Koppenaal (CEO von leitzcloud) und Nina-Sophie Sczepurek (COO von leitzcloud) gelauncht.

LC-One wurde entwickelt, um Geschäftsabläufe durch die Integration von E-Mail, interner Kommunikation und Cloud-File-Sharing in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche maßgeblich zu vereinfachen. Mit ihrem starken Fokus auf Datenschutz und Personalisierung bietet LC-One damit eine moderne, europäische Alternative zu den komplexen Ökosystemen großer internationaler Technologiekonzerne.

„LC-One ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, europäischen Unternehmen digitale Autonomie zu ermöglichen“, sagt Valentijn Koppenaal, CEO von leitzcloud. „Indem wir unsere Kerndienste in einer sicheren App zusammenfassen, geben wir Unternehmen die Freiheit, ihre digitalen Tools auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden – ohne Kompromisse bei Datenschutz und ohne Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern.“

Im Gegensatz zu Standard-Unternehmensplattformen ist LC-One auf Modularität und Personalisierung ausgelegt. Unternehmen können somit die Dienste selektiv auswählen, die sie wirklich benötigen – sei es sicheres E-Mail-Hosting, Tools für die Zusammenarbeit oder verschlüsselte Dateispeicherung. Damit wird eine optimierte Nutzung sichergestellt, die perfekt auf die betrieblichen Anforderungen abgestimmt ist.

Zu den Funktionen und Vorteilen von LC-One gehören:

– Einheitlicher digitaler Arbeitsbereich: Zentraler Zugriff auf Dateien, E-Mails, Kalender, Online-Meetings, Notizen, Aufgaben und Passwörter in einer einzigen Anwendung – ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln oder mehrere Anbieter verwalten zu müssen.

– Maßgeschneiderte Servicepakete: Im Gegensatz zu Wettbewerbern mit starren Paketen ist LC-One modular aufgebaut. Unternehmen können sich so ihre Lösung individuell zusammenstellen und nur jene Dienste auswählen, die sie tatsächlich benötigen.

– EU-Datenschutz und Compliance: Als deutsches Unternehmen garantiert LC-One, dass Unternehmensdaten im Rahmen der europäischen Vorschriften geschützt bleiben. Damit wird die Einhaltung der DSGVO gewährleistet und das Risiko eines Datenzugriffs aus dem Ausland minimiert bis eliminiert.

leitzcloud by vBoxx reagiert mit LC-One nicht nur auf die wachsende Nachfrage nach benutzerfreundlichen Business-Lösungen, sondern vertritt auch die Vision der digitalen Souveränität. In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend vor Überwachung, Anbieterbindung und undurchsichtigen Datenpraktiken zurückschrecken, zeichnet sich leitzcloud als Verfechter transparenter sowie sicherer und lokal verwalteter Lösungen aus.

„Europäische Unternehmen fordern und verdienen Tools, die für sie arbeiten – und nicht Lösungen, die für ihre Anbieter arbeiten“, fügt Koppenaal hinzu. „Mit LC-One bekräftigen wir unser Engagement für Datensouveränität sowie Datenschutz und geben Unternehmen die Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur zurück.“

Mit der Einführung von LC-One stärkt leitzcloud seine Position als zuverlässiger Partner für datenschutzbewusste Unternehmen in ganz Europa. Die neue Business Suite stellt nicht nur eine Produktinnovation dar, sondern auch ein Bekenntnis zur digitalen Unabhängigkeit europäischer Organisationen. Während viele globale Anbieter mit eingeschränkter Transparenz und einer Datenverarbeitung außerhalb des Kontinents arbeiten, bietet leitzcloud die Gewissheit, dass die Daten den europäischen Boden nie verlassen – ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal im heutigen Klima, in dem ebenso die Einhaltung von Regeln und Vorschriften wichtig ist.

LC-One ist ab dem 5. Juni 2025 verfügbar und kann über die LC-Website sowie die wichtigsten App-Plattformen heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zu LC-One von leitzcloud by vBoxx unter: https://leitzcloud.eu/lc-one/?mtm_campaign=press&mtm_kwd=lc-one&mtm_source=j-pr

leitzcloud by vBoxx steht für Secure Business Tools wie Cloudspeicher oder E-Mail – immer mit deutschem Datenschutz und Sicherheit an erster Stelle. Mit einer Datenspeicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren garantiert leitzcloud höchste Sicherheitsstandards und vollständige Datenschutzkonformität nach den strengsten europäischen Vorgaben. Die Lösung ermöglicht standortunabhängiges Arbeiten, effiziente Zusammenarbeit und eine optimierte Dokumentenverwaltung – ideal für Unternehmen, die auf sicheren Schutz und flexible Arbeitsmodelle angewiesen sind.

