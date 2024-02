Neo Reply bringt den kreativen KI-Assistenten „AIDITOR“ für Online-Redakteure auf den Markt

Neo Reply stellt den „AIDITOR“ vor, ein generativer KI-Assistent, der Unternehmen dabei unterstützt, ansprechende und relevante Inhalte für ihre Zielgruppen zu erstellen.

02.02.2024 | Neo Reply, Spezialist für Digital Experience-Plattformen, stellt die Content Evolution Engine „AIDITOR“ vor, die den Prozess der Content-Erstellung durch generative KI auf ein neues Level hebt. Der KI-Assistent unterstützt Unternehmen dabei, ansprechende und relevante Inhalte für ihre Zielgruppen zu erstellen.

Mit der Content Evolution Engine können Unternehmen dank eines speziellen Large Language Models (LLM) mühelos und in Sekundenschnelle neue, maßgeschneiderte Inhalte generieren. Das Plug-in mit generativer KI-Funktionalität bietet Online-Redakteuren vielseitige Unterstützung für mehrere kritische Aspekte des Content Managements.

Ein Hauptmerkmal von „AIDITOR“ ist präzises Targeting: Das innovative Tool vereinfacht die Erstellung spezifischer Textbausteine und Landing Pages mit nur wenigen Klicks. Darüber hinaus können Anwender Inhalte für eine präzise Zielgruppenansprache einfach anpassen und von automatisierten A/B-Tests profitieren. Mit der Content Evolution Engine lassen sich verschiedene Textvarianten für bestimmte Zielgruppen erstellen und anhand von Metriken auswählen, welche am besten ankommen.

Das Plugin verfügt über weitere Funktionen wie SEO, automatische Überprüfungen und kontinuierliches Lernen: Es rationalisiert Prozesse und erstellt wichtige SEO-Informationen für neue Texte, einschließlich Meta-Titel, Alt-Text und Beschreibungen. Das Tool ermöglicht darüber hinaus automatische Überprüfungen und Aktualisierungen bestehender Inhalte. Die Content Evolution Engine ist keine Einmallösung, sondern lernt ständig dazu und passt sich an, um spezialisierte Inhalte zu erstellen.

Anwender können „AIDITOR“ einfach einbinden: Das Tool kann in die FirstSpirit DXP von Crownpeak (Cloud oder On-Premises) integriert werden, sodass die Mitarbeiter in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der KI nutzen können. Derzeit wird die generative KI-Funktionalität der Content Evolution Engine über die Wonk.AI Corporate Content AI API bereitgestellt, die zukünftig durcheine Vielzahl weiterer API-basierter KI-Tools unterstützt werden soll. Die Engine liefert spezifische Inhalte für alle Nutzer: Das Sprachmodell lässt sich durch die Integration bestehender Unternehmenstexte anreichern. Dadurch wird sichergestellt, dass die generierten Inhalte angemessen, sachlich korrekt und auf das Unternehmen zugeschnitten sind.

Dieses Plugin von Neo Reply rationalisiert den Prozess der Inhaltserstellung, verbessert die Zielgruppenansprache und steigert die SEO-Leistung – und das in einer Zeit, in der Inhalte der Eckpfeiler des digitalen Erfolgs sind. Alle Daten werden in einer sicheren Cloud in der EU gehostet, um die Datenhoheit zu gewährleisten und unbefugten Zugriff zu verhindern.

Weitere Informationen zu „AIDITOR“.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Neo Reply

Neo Reply ist das auf Digital Experience Plattformen spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich FirstSpirit DXP, unterstützt Neo Reply seine Kunden auf der ganzen Reise: Von der Konzeption und Planung über die Architektur bis zur erfolgreichen Implementierung in Frontend und Backend sowie der Weiterentwicklung der Digital Experience Strategie und bestehender Projekte für langfristiges und nachhaltiges Wachstum. www.reply.com/neo-reply/

