Erwartete Zinssenkungen gut für Industriemetalle wie Kupfer

Sinken in den USA die Zinsen im Lauf des Jahres, könnte dies auch in China geschehen und den Industriemetallen Auftrieb verleihen.

Als kürzlich die chinesische Zentralbank (PBoC) den Mindestreservesatz (Pflichteinlage der Banken) senkte, haben die Preise der Industriemetalle sogleich positiv reagiert. Mit dieser Lockerung soll die Wirtschaft angekurbelt werden. Denn noch leidet China unter verschiedenen Entwicklungen wie den Pandemie-Maßnahmen oder dem Problemkind Immobilienmarkt. Doch die weitere Konjunkturentwicklung in Asien ist noch ungewiss. Folgen auf Zinssenkungen in den USA jedoch Zinssenkungen in China, dürfte dies die Industriemetalle wie etwa Kupfer beflügeln. Bei Kupfer kommt hinzu, dass sich das Kupferangebot verknappt.

So hat die größte Kupfermine Panamas ihren Betrieb eingestellt. Die Cobre Panamá sorgt immerhin für 1,5 Prozent der globalen Kupferproduktion. Insgesamt, so die International Copper Study Group, beendete der weltweite Kupfermarkt das Jahr 2023 mit einem Defizit von 93.000 Tonnen. Besonders im November und Dezember ist das Defizit nach oben gegangen. Das könnte für den Kupferpreis ein weiterer Faktor für eine preisliche Erholung darstellen. Jedenfalls ist Chinas Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent gewachsen, damit mehr als im Vorjahr. Und erholt sich erst mal der Immobilienmarkt in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde, besteht weiteres Potenzial.

Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff für die wachsenden E-Mobilität und auch für den Ausbau erneuerbarer Energien in China und nicht nur dort. Auch der eher stiefmütterlich behandelte Rohstoff Zinn ist wichtig für die E-Mobilität, etwa in den Batterien und natürlich in den Leiterplatten als Lot.

Auf Zinn konzentriert sich beispielsweise Tin One Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – mit seinen aussichtsreichen Zinnprojekten in Tasmanien und New South Wales.

Kupfer besitzt neben Gold Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – in seinem The Lost Cities Projekt in den Anden in Ecuador.

