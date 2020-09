Industriemetalle im Aufwind

Obwohl die Weltwirtschaft schrumpft, ist die Zeit für Industriemetalle wie etwa Zink, Kupfer, Blei oder Nickel gut.

Lagen die Preise für Industriemetalle im März noch so niedrig wie lange nicht mehr, ist inzwischen eine Wende eingetreten. Der Preis für Kupfer ist stark nach oben gegangen, ebenso der Preis für Zink. Dieses kostet so viel wie zuletzt im Juni 2019. Ursächlich sind sicher die Wirtschaftsnachrichten aus China. Denn dort geht es aufwärts mit der Industrieproduktion.

Kupferimporte Chinas erreichen wieder Rekordhöhen, gleichzeitig sind die Lagerbestände am Schrumpfen. Ein gutes Umfeld also für Gesellschaften, die Kupfer produzieren wie etwa Copper Mountain Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/copper-mountain-mining-unternehmens-teaser-2020/ -. Trotz der Pandemie konnte das Unternehmen das letzte Quartal mit starken Ergebnissen abschließen (23,9 Millionen Pfund Kupferäquivalent im zweiten Quartal 2020). Verantwortlich dafür ist die Copper Mountain Mine in British Columbia, an der Copper Mountain Mining zu 75 Prozent beteiligt ist.

Nach Kupfer, Aluminium und Eisen ist Zink das Metall, das am häufigsten verarbeitet wird, vor allem als Korrosionsschutz für Eisen, daneben auch bei Trockenbatterien oder im Bauwesen. Eine neue Sparte, die für steigenden Zinkverbrauch sorgen könnte, ist die Verwendung als Düngemittel. In der Autoindustrie steigt der Zinkverbrauch, da die Nachfrage nach Rostschutz steigt. Etwa die Hälfte des weltweit geförderten Zinks wird von China verbraucht. Zu den großen Zinkförderländern gehören China, Kanada, Peru, Australien oder die USA.

Die beiden wichtigsten Zinkabbaulager in Kanada stehen unter der Herrschaft von Osisko Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-metals-ausgezeichneter-basismetall-explorer-in-kanada/ -. Das Pine Point Mining Camp liegt in den Nordwest Territorien und wird hochgradige Zink- und Bleikonzentrate liefern können. Weltweit wird es die neuntgrößte Liegenschaft sein. Das zweite Projekt von Osisko Metals ist das Bathurst Mining Camp im nördlichen New Brunswick.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Osisko Metals (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/ -).

