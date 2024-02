Viele Krisenherde und auch noch das Wahljahr in den USA

Anhaltende geopolitische Krisen und mit Zinssenkungen großer Zentralbanken vor Augen sollte sich der Goldpreis gut entwickeln.

Wie es mit diversen Krisenherden weitergehen wird, sollte Donald Trump die Wahl zum US-Präsidenten gewinnen, ist fraglich. Weltweit stehen dieses Jahr rund 60 Wahlen an, wobei der Ausgang meist ungewiss ist. Jedenfalls könnte dies zu einer Risikoaversion an den Märkten führen, die gut für den Preis des Edelmetalls ist. Auch im Nahen Osten scheint eine Lösung nicht greifbar. Ähnliches gilt für den Ukraine-Krieg. Beim Konflikt zwischen China und Taiwan sieht es auch nicht nach einer Entspannung aus. Dazu kommt der bisher ungebrochene Goldhunger vieler Zentralbanken, etwa in China, der Türkei oder Polen.

Die eigenen Goldreserven vermehren, danach streben die Länder vor allem aus dem Gedanken der Unabhängigkeit heraus. Laut dem World Gold Council wurde der Anstieg des Goldpreises im vergangenen Jahr zu einem großen Teil von den Zentralbanken verursacht. Überwiegend rechnen Branchenkenner mit einem andauernden Goldhunger der Zentralbanken, gut für Gold. Aktuell sind US-Renditen rückläufig und der US-Dollar hat nachgegeben, dies fördert den Goldpreis. Und kommt es in Folge von Zinssenkungen dazu, dass US-Staatsanleihen in negative Realzinsen rutschen, dann wäre dies ebenfalls gut für höhere Goldpreise.

Auch private Anleger haben sich 2023 vermehrt dem Gold zugewandt. Das Interesse an Barren und Münzen war aus globaler Sicht so hoch wie selten, vermutlich gab es sogar einen neuen Rekord. Warum hierzulande die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren rückläufig war, da kann man nur spekulieren, so das World Gold Council. Wohl war der hohe Goldpreis dabei beteiligt. Gold als sicherer Hafen funktioniert also noch. Auf Gold kann auch mit den Werten sorgfältig ausgesuchter Goldunternehmen gesetzt werden.

Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – verfügt mit seinem Metates-Projekt in Mexiko über eine immens große Gold- und Silberlagerstätte.

Collective Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ – besitzt in Kolumbien zwei äußerst aussichtsreiche Projekte mit Gold und Kupfer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -).

