Viele sehen die Rohstoffpreise boomen

Nicht zuletzt der „grüne Effekt“ zieht eine große Rohstoffnachfrage nach sich. Eine Rolle spielt Kupfer.

Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie in China, den USA und in Europa wirkt sich auf den Rohstoffbedarf aus. Ebenso die im letzten Jahr erfolgten Unterbrechungen in Lieferketten. Einige Rohstoffe sind allerdings im Preis nach unten gegangen, da scheint die Rallye an Fahrt verloren zu haben. Dazu gehört etwa Eisenerz. Dennoch sehen viele Ökonomen weiter hohe Rohstoffpreise, da die Nachfrage äußerst robust ist. Zumindest wenn es sich um Kupfer oder etwa Kobalt dreht. Die Welt muss von fossilen Brennstoffen befreit werden. Dies gelingt nur mit Kupfer. Denn es kann Strom besonders gut leiten.

Rohstoffe, die mit Investitionen in grüne Energien verbunden sind, sollten in den nächsten Jahren zu den Gewinnern gehören, eben wie Kupfer. Daher ist es aus strategischer Sicht ebenso wichtig wie das Öl. So sind in einem Elektrofahrzeug rund fünfmal so viel Kupfer verbaut als wie in einem herkömmlichen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Eine Drei-Megawatt-Windturbine verschlingt rund 4,7 Tonnen Kupfer. Laut der Internationalen Energieagentur sollen sich Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt oder Mangan zwischen 2020 und 2030 fast versiebenfachen. Regierungen auf der ganzen Welt legen große Konjunkturprogramme auf, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Kupfer bezeichnet manch eine als das neue Öl. Ein bevorstehender jahrzehntelanger Rohstoffzyklus könnte die Folge von der Umstellung auf saubere Energie sein.

Kupfer in den Projekten besitzt etwa Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=Rx8PY3qIem8 -. Das Projekt Margarita (Gold, Kupfer) liegt in Chile, ebenso wie das Kupferprojekt Andrea, für das Torq Resources eine Option auf eine Beteiligung hat.

Auch Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=lm6lRfTpZvU -, in Ecuador unterwegs, hat Gold und Kupfer in seinen Projekten (El Domo-Projekt und der Curipamba-District).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -) und Adventus Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/ -).

