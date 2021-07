Silber kann sportliche Leistungen messen

Silber, eingebettet in der Sportkleidung kann Messungen durchführen und so kann Training effizienter gestaltet werden.

Aufgrund der hohen Leitfähigkeit des Edelmetalls kann das in der Sportkleidung angebrachte Silber Körperbewegungen aufzeichnen und analysieren. Ein in New York ansässiges Unternehmen arbeitet bereits damit, so das Silver Institute. Wenn beispielsweise ein Baseballclub wissen möchte, wie ein Spieler durch Training zu besseren Leistungen befähigt werden kann, dann helfen die Aufzeichnungen von Bewegungen, vom Schwung und von der Haltung des Spielers. Auch minimale Bewegungen können erfasst werden.

Auch hat das Silber keine Auswirkungen auf die Stoffeigenschaften, die Silberbeschichtung ändert nichts. Silber ist auch sehr flexibel, was dem Ganzen zugutekommt. Zudem ist die antibakterielle Wirkung ein weiterer Pluspunkt. Hier fanden ein Forschungsteam aus Italien, den USA und Singapur neue Erkenntnisse, wie Silber Keime abtötet. Während das Silber eine Bakterienzelle angreift, ändert es seine Struktur. Dadurch ändert es jedoch nicht seine bakterienabtötenden Eigenschaften, sondern eine Änderung erfolgt nur in den optischen Eigenschaften.

Neben solchen interessanten Forschungsmöglichkeiten in der Biophysik glänzt Silber noch als Anlagemöglichkeit, als Schmuck und als wichtiges Metall in der Industrie. Neben Gold ist auch Silber ein Metall und davon gibt es nicht viele, mit denen man sich gegen den Kaufkraftverlust des Geldes entgegenstemmen kann. Silberinteressierte Investoren sollten sich einmal Tier One Silver oder Discovery Silver näher anschauen.

Tier One Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Rx8PY3qIem8 – besitzt Weltklasse-Liegenschaften in Peru. Dazu gehören etwa das Hurricane-Projekt, Curibaya, Coastal Batholith oder Corisur. Die Landposition auf dem Silber-Gold-Projekt Curibaya im Süden Perus wurde gerade um etwa 50 Prozent von 11.000 Hektar auf 16.800 Hektar erweitert.

Discovery Silver – https://www.youtube.com/watch?v=5uasLXulzKM – hat auf seinem Cordero-Silberprojekt in Mexiko, Chihuahua schöne Ergebnisse erbohrt (etwa 258 Gramm Silberäquivalent je Tonne Gestein).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Körperliche Schönheit hat viele Vorteile