Körperliche Schönheit hat viele Vorteile

Gutes Aussehen befördert die Karriere, auch wenn die Kompetenz vielleicht nicht immer Schritt halten kann. Physische Fitness ist das A und O, um im Berufsleben dauerhaft bestehen zu können.

Seit der Antike wird angenommen, dass gutaussehende Menschen auch einen einwandfreien Charakter besitzen und zu Höchstleistungen fähig sind. Das sieht man an vielen Beispielen aus der Literatur. Das Konzept wird als „Kalokagathia“ bezeichnet und ist sehr berühmt. In der Literatur findet man dafür viele Beispiele. So wird der Ritter Gahmuret im mittelalterlichen Ritterepos „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach allein aufgrund seines einnehmenden Äußeren als ausgezeichneter Ritter und bekannter Kämpfer ausgewiesen. Gutaussehenden Männer und Frauen vertreten in der Regel noble Standpunkte und haben einen guten Charakter. Im Gegensatz dazu entspricht Hässlichkeit der Bösartigkeit. Bösewichte sind in der Regel hässlich, etwa William Shakespeares Richard III. im gleichnamigen Drama, der als äußerst unansehnlich und missgebildet daherkommt – und seine beiden Brüder, den regierenden König Edward IV. und George, den Herzog von Clarence, aus dem Weg räumt, um selbst den Thron zu besteigen.

„Das würde man zwar heute nicht mehr genauso sehen. Aber es gelten weiterhin bestimmte Schönheitsvorstellungen, die uns im Alltag weiterhelfen. Gutes Aussehen befördert die Karriere, auch wenn die Kompetenz vielleicht nicht immer Schritt halten kann. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis.

So hat beispielsweise die US-amerikanische Psychologin und Attraktivitätsforscherin Rita Freedman, Autorin der Bücher „Bodylove“ und „Beauty Bound“, herausgefunden, dass dies sogar schon unmittelbar nach der Geburt beginnt: Mütter reagieren stärker und häufiger auf ihre Babys, wenn diese hübsch sind. Dieser „Zauber der Schönheit“, hat Freedman festgestellt, zieht sich durch das ganze Leben, schöne Menschen profitieren von positiven Vorurteilen: Sie werden, zumindest im ersten Moment, für sozial kompetenter, erfolgreicher, intelligenter, sympathischer, selbstsicherer, kreativer, geselliger, fleißiger und zufriedener gehalten.

Frank Felte verweist dabei auf Umfrage der New Yorker Universität Syracuse unter 1300 Personalmanagern. Diese ergab, dass 93 Prozent der Personalchefs der Ansicht sind, dass schöne Menschen schneller einen Job finden. „Selbst in der Politik kann dieses Konzept erfolgreich machen. Beim TV-Duell der beiden US-amerikanischen Präsidentschaftsbewerber John F. Kennedy und Richard Nixon am 26. September 1960 hat sich gezeigt, welche Wirkung ein gesundes Äußeres und ein frischer Geist auf das Publikum hat. Der Republikaner Nixon war im Wahlkampf um die Präsidentschaft gegen Kennedy eigentlich der Favorit, aber Nixon war in aber war in schlechter Verfassung. Durch einen Krankenhausaufenthalt hatte er 14 Kilogramm abgenommen, von zahlreichen Wahlkampfterminen gehetzt, sah er blass und kränklich aus. Nixon war unrasiert und wollte keinen Maskenbildner, er schwitzte stark und schaute mehr seinen Kontrahenten an als in die Kamera. John F. Kennedy hingegen war gut gebräunt und eloquent gewann schließlich Debatte und Wahl.“

Daher rät der Natura Vitalis-Gründer und bekannte Gesundheitsexperte dazu, Risikofaktoren für Gesundheit und Aussehen bestmöglich zu bekämpfen. Neben gesunder, ausgewogener Ernährung und einem individuell angepassten Bewegungsprogramm steht für ihn auch im Fokus, den Körper mit den Stoffen zu versorgen, die er wirklich braucht und die ihm Energie liefern, und zwar ohne negative Folgen. Natürlich, Zucker, Kohlenhydrate etc. müssen sein – aber eben nicht in großen Mengen. Viel wichtiger sind natürliche Inhaltsstoffe wie die gesamte Bandbreite an Vitaminen und Mineralien, aber beispielsweise auch gesundes Eiweiß. Dieses sättigen und machen gleichzeitig schlank. Proteine verbrennen nämlich bei der Verdauung im Körper Unmengen an Fett.

Er fasst zusammen: „Physische Fitness ist das A und O, um im Berufsleben, ob als Unternehmer, Führungskraft oder normaler Angestellter, dauerhaft bestehen zu können. Auch wenn wir keine strahlenden Ritter sind, möchten wir doch vielleicht so gesehen werden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natura Vitalis

Natura Vitalis

Herr Siegfried Deleske

Adlerstraße 29

45307 Essen

Deutschland

fon ..: 0800 6822222

web ..: http://www.naturavitalis.de

email : info@naturavitalis.de

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto „natürlich gut“ stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses „Kraftwerk der Natur“, eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des „GOGREEN“-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

Pressekontakt:

Natura Vitalis

Herr Dr. Patrick Peters

Adlerstraße 29

45307 Essen

fon ..: 0201 361260

web ..: http://www.naturavitalis.de

email : info@naturavitalis.de

