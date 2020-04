Lenormand Karten der goldenen Zeit – neu bei Udo Golfmann

Am Anfang war der Schock, so langsam kommen die Fragen und Zweifel. Wie geht es weiter? Wann wird es wieder normal? Wollen wir wieder zurück zu dieser Normalität? Orientierung ist gefragt.

Stuttgart, 23.04.2020 – Richtung und Klarheit durch Kartenlegen mit den Lenormandkarten

Dem bekannten Hellseher Udo Golfmann gelang es mit Hilfe seiner Engelkontakte, das Weissagen mit Lenormand Karten auf ein neues Niveau zu heben, indem er die starke geistige Kraft dieses zweihundert Jahre alten Decks mit den spirituellen Ansprüchen der Moderne verband. So entstanden völlig neue Karten, die nichts von jener Wirkungsweise verloren haben, die Liebhaber dieses althergebrachten Decks zum Kartenlegen seit jeher schätzen.

Kartenlegen als Orientierung in der Krise

Gerade in der Zeit der Krise wünschen sich viele Menschen Beistand. Sie möchten Antworten auf Fragen zu ihrer derzeitigen Lebenssituation sowie mögliche Auswege. Da diese Lenormand Karten von Udo Golfmann in Zusammenarbeit mit den Engeln entwickelt wurden, können sie eine wertvolle Orientierungshilfe in jeder Lebenslage sein.

Decks zum Kartenlegen werden heute sogar in der modernen Psychologie angewandt. Ihre archetypischen Darstellungen sprechen das Unterbewusstsein auf eine Weise an, die auch Therapeuten sich gern zunutze machen.

Neue Lenormandkarten vom Engeltherapeuten Udo Golfmann

Neben dem bekannten Rider Waite Tarot gehört das Kartendeck von Marie Anne Lenormand aus dem 19. Jahrhundert zu den bekanntesten und beliebtesten. Kartenlegen kann Aufschluss über unterbewusste Tendenzen aus der Vergangenheit, die gegenwärtige Situation, aber auch über zukünftige Ereignisse geben. Auch in partnerschaftlichen Fragen können Karten ein Wegweiser zur Orientierung sein.

Udo Golfmann erhielt von den Engeln den Auftrag, den traditionellen Lenormand Karten ein zeitgemäßes Gewand zu geben, ohne dass diese etwas von ihrer hohen Treffsicherheit und Aussagekraft verlieren. So entwickelte er die Lenormand Karten der goldenen Zeit, deren Bilder er direkt von ihnen übermittelt bekam.

Nach seiner eigenen Aussage war es ihnen wichtig, ein modernes System zum Kartenlegen für die Menschen der heutigen Zeit zu erschaffen, dessen althergebrachter Charme jedoch erhalten bleibt. Durch die Engelzuordnung, die viele der Karten haben, ist eine direkte Verbindung zu ihnen auch durch den Benutzer dieses Decks gewährleistest.

Diese Neuerschaffung eines jahrhundertealten Systems zum Kartenlegen brachte ein Deck hervor, das für all jene geeignet ist, die die Kraft traditionellen Wahrsagens nutzen möchten und dennoch mit beiden Beinen im Hier und Jetzt stehen.

Udo Golfmann bietet die neu entwickelten Lenormand Karten, direkt auf seiner Internetseite an: https://www.udo-golfmann.de/produkt/lenormand-karten/

Die Karten können ab sofort vorbestellt werden und sind ab 31.05.2020 lieferbar. Jeder Besteller erhält zudem einen Gutschein für eine spirituelle Beratung, die besonders in der derzeitigen Krise eine wichtige Hilfe darstellen kann.

Udo Golfmann hatte bereits in seiner Kindheit die ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er war in der Lage, Engel, liebe Verstorbene und Lichtwesen wie Feen und Elfen wahrzunehmen.

Nach Unterweisung mehrerer Familienmitglieder, die ebenfalls Berührungspunkte mit der jenseitigen Welt hatten, begegnete er im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal dem Erzengel Metratron.

Er ist einer der bekanntesten Engeltherapeuten und hat bereits Hunderten von Teilnehmern seiner Seminare helfen können. In der aktuellen Situation verstärkt er sein Online Beratungsangebot um Menschen zu helfen und Orientierung zu geben.

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



