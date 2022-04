Leonardi revolutioniert die Kantine in Münchner Unternehmen

Mit dem Subbereich „leonardini“ möchte Leonardi kleine bis mittelgroße Unternehmen in München mit leckeren Essen versorgen ohne Kantinen Feeling. Die Kantine wird quasi neu erfunden!

Revolution der Kantine für Münchner Unternehmen

Leonardi will die klassische Kantine in München durch ein neues Angebot revolutionieren. Die Notwendigkeit der Einrichtung von einer Kantine entfällt durch den Full Service Caterer in München, der sich die Verpflegung von Mitarbeitern auf die Fahnen geschrieben hat.

Nachhaltigkeit, Qualität und Produkte aus Eigenproduktion stehen dabei im Vordergrund. Der Kantinenservice bietet die tägliche Verpflegung und bewirtet bei Events ebenfalls mit kreativen und internationalen Gerichten.

Gutes Essen macht nicht nur satt, sondern auch produktiv

Für Mitarbeiter ist das Angebot von gutem Essen auf der Arbeit wichtig für die Leistung und für die Arbeitsmotivation. Betriebe mit guter Kantine sind für Mitarbeiter attraktiver als solche, die kein entsprechendes Angebot haben. Langweiliges Kantinenessen ist dabei jedoch nicht interessant und findet weniger Abnehmer.

Zusätzlich ist es gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen mit erheblichem Aufwand verbunden, eine Kantine einzurichten. Wenn diese dann noch kreative Gerichte für jeden Geschmack mit regionalen Produkten zaubern soll, ist die Verzweiflung oft groß. Einfacher ist es hier, auf einen externen Anbieter wie auf Leonardini zu setzen, um die Mitarbeiter mit leckerem Essen glücklich zu machen.

Für ein echtes Essenserlebnis im Unternehmen und für Gerichte, die weit von langweiligem Kantinen-Gulasch entfernt sind, können Unternehmen sich direkt bei Leonardini melden. Das Unternehmen nimmt gerne kleine und mittlere Unternehmen an, sodass sich das Angebot ganz klar nicht nur an große Konzerne richtet.

Das Angebot umfasst nicht nur Mittagessen, sondern genauso Snacks und jede andere Art der Mahlzeit nach Wunsch. Genaue Absprachen unterstützen dabei, die Verpflegung der Mitarbeiter so passgenau wie möglich umzusetzen.

Über das Projekt – Leonardini

Auf www.leonardi-kg.de/leonardini-kantine-muenchen/ finden Sie alle weiteren Informationen. Aber Leonardini steht für eine neue Form der Verpflegung der Mitarbeiter in München. Der Full Service Caterer besteht aus mehr als 25 Caterern und bietet Unternehmen nachhaltige, abwechslungsreiche und frische Mahlzeiten aus Eigenproduktion. Jede Mahlzeit ist für Leonardini umsetzbar, ohne extra in eine Kantine zu investieren und ohne immer das gleiche langweilige Gericht zu servieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leonardini

Herr Sebastian Kirschvink

Konrad-Zuse-Platz 2

81829 München

Deutschland

fon ..: 089 14 34 175 10

web ..: https://www.leonardi-kg.de/

email : info@leonardi-kg.de

Leonardini steht für eine neue Form der Verpflegung der Mitarbeiter in München. Der Full Service Caterer besteht aus mehr als 25 Caterern und bietet Unternehmen nachhaltige, abwechslungsreiche und frische Mahlzeiten aus Eigenproduktion. Jede Mahlzeit ist für Leonardini umsetzbar, ohne extra in eine Kantine zu investieren und ohne immer das gleiche langweilige Gericht zu servieren.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Briennerstraße 27

80333 München

fon ..: 089200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Trossingen, Tuttlingen: Qualität aus Deutschland zum bestmöglichen Preis – kostengünstiger Zahnersatz