Lerndidaktiker und Mediendidaktiker: EÖDL erweitert Ausbildungsangebot

Neue Fernstudien qualifizieren für allgemeine Lernprobleme und den sinnvollen Einsatz digitaler Medien – Inklusive professioneller digitaler Werkzeuge und KI-Kompetenz

Klagenfurt, Januar 2026 – Nicht alle Kinder mit Lernproblemen haben eine Legasthenie oder Dyskalkulie. Manche Kinder tun sich mit dem Lernen generell schwer, obwohl sie intelligent und motiviert sind. Andere wachsen in einer digitalen Welt auf, in der Smartphones, Tablets und künstliche Intelligenz Fluch und Segen zugleich sein können. Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) bietet mit den Ausbildungen zum diplomierten Lerndidaktiker und zum diplomierten Mediendidaktiker zwei Fernstudien an, die genau diese modernen pädagogischen Herausforderungen adressieren.

Der diplomierte Lerndidaktiker: Wenn Lernen gelernt werden muss

Viele Kinder haben nie gelernt, wie man effektiv lernt. Sie verfügen über ausreichend Intelligenz und Motivation, scheitern aber an fehlenden Strategien und Techniken. Genau hier setzt die Ausbildung zum diplomierten Lerndidaktiker an. Das Fernstudium vermittelt umfassende Kompetenzen, um Kindern und Jugendlichen das Lernen beizubringen.

Die Ausbildungsinhalte umfassen das Erkennen und Berücksichtigen verschiedener Lerntypen sowie die Entwicklung individueller Lernstrategien. Die Studierenden lernen, Konzentration und Aufmerksamkeit zu fördern, Motivation aufzubauen und zu erhalten sowie Prüfungsangst und Lernblockaden zu überwinden. Zeitmanagement und Lernplanung gehören ebenso zum Curriculum wie Gedächtnistechniken und Merkhilfen. Auch die wichtige Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern wird ausführlich behandelt.

Die Ausbildung richtet sich an Nachhilfelehrer, die professioneller arbeiten möchten, an Lehrer, die lernschwachen Schülern gezielt helfen wollen, an Eltern, die ihre Kinder beim Lernen unterstützen möchten, sowie an Menschen, die im Coaching-Bereich tätig sind oder sich für das Thema „Lernen lernen“ interessieren.

Digitale Werkzeuge für die moderne pädagogische Praxis

Ein besonderer Vorteil der Lerndidaktiker-Ausbildung ist der Zugang zu professionellen digitalen Werkzeugen, die die praktische Arbeit erheblich erleichtern. Die Plattform Lern- und Fernförderung (LFF) für Deutsch und Mathematik fungiert als verlängerter Arm ins Kinderzimmer. Die pädagogische Förderdiagnostik erstellt individuelle Förderpläne, das Kind absolviert gezielte Übungen, und der Trainer erhält detaillierte Auswertungen über den Fortschritt – alles automatisiert und dennoch hochgradig individuell.

Mit Learnedy steht zudem eine spezialisierte Plattform für Englisch als Fremdsprache zur Verfügung. Da Englisch für viele Kinder eine besondere Herausforderung darstellt, überträgt Learnedy das erfolgreiche LFF-Konzept auf den Englischunterricht und bietet spezifische Diagnose-Übung-Kontrolle-Zyklen an. Diese digitalen Werkzeuge ermöglichen eine individuelle Betreuung von Klienten und stellen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der modernen Pädagogik dar.

Der diplomierte Mediendidaktiker: Digitale Kompetenz für das 21. Jahrhundert

Kinder wachsen heute selbstverständlich mit digitalen Geräten auf. Ob diese Entwicklung positive oder negative Auswirkungen hat, hängt maßgeblich davon ab, wie die Medien eingesetzt werden. Der diplomierte Mediendidaktiker lernt, digitale Medien pädagogisch sinnvoll zu nutzen und Kindern einen kompetenten Umgang damit zu vermitteln.

Das Fernstudium behandelt Chancen und Risiken digitaler Medien umfassend. Ein besonders aktueller Schwerpunkt liegt auf dem Thema künstliche Intelligenz im Unterricht: Wie geht man sinnvoll mit ChatGPT und anderen KI-Tools um? Die Studierenden lernen zudem, Cybermobbing zu erkennen, zu verhindern und angemessen zu handeln. Weitere Ausbildungsinhalte sind altersgerechter Medieneinsatz, die Bewertung von Lern-Apps und Bildungssoftware, Online-Sicherheit für Kinder, die sinnvolle Gestaltung von Bildschirmzeit sowie die Erstellung digitaler Lernumgebungen und Lehrmaterialien. Das übergeordnete Ziel ist die Vermittlung von Medienkompetenz.

Die Ausbildung richtet sich an Eltern, die den Medienkonsum ihrer Kinder verstehen und steuern möchten, an Lehrer, die digitale Medien im Unterricht einsetzen, an Erzieher und Kindergartenpädagogen sowie an Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Auch IT-Fachleute, die in den Bildungsbereich wechseln möchten, finden hier eine ideale Qualifikation.

Die Kombination macht stark

Viele Studierende des EÖDL absolvieren mehrere Studienrichtungen gleichzeitig oder nacheinander, um ihr Kompetenzspektrum zu erweitern. Eine typische und besonders wirkungsvolle Kombination besteht aus vier Qualifikationen: Der diplomierte Legasthenietrainer für die Arbeit mit legasthenen Kindern, der diplomierte Dyskalkulietrainer für die Arbeit mit dyskalkulen Kindern, der diplomierte Lerndidaktiker für allgemeine Lernprobleme und der diplomierte Mediendidaktiker für den sinnvollen Einsatz digitaler Medien.

Mit dieser Kombination sind Pädagogen für nahezu alle Herausforderungen gerüstet, die ihnen in der modernen pädagogischen Arbeit begegnen können. Die flexible Struktur der Fernstudien ermöglicht es, die Ausbildungen berufsbegleitend und im eigenen Tempo zu absolvieren.

Teil eines bewährten Ausbildungssystems

Die Ausbildungen zum diplomierten Lerndidaktiker und Mediendidaktiker ergänzen das etablierte Angebot des EÖDL, der 2026 sein 30-jähriges Bestehen feiert. In drei Jahrzehnten hat der Verband über 17.000 diplomierte Spezialisten in 65 Ländern ausgebildet. Alle Fernstudien sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Die sechsfache Auszeichnung als „Top Anbieter für Weiterbildung“ durch FOCUS-BUSINESS bestätigt die Exzellenz der Ausbildungsprogramme.

Über den EÖDL

Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie wurde 1996 gegründet und ist die führende Institution im deutschsprachigen Raum für die Ausbildung von Spezialisten im Bereich Lernförderung. Neben den Kernausbildungen zum Legasthenie- und Dyskalkulietrainer bietet der Verband weitere Qualifikationen an, die moderne pädagogische Herausforderungen adressieren.

Informationen zu den Fernstudien: www.lerndidaktikerfernstudium.com www.mediendidaktikerfernstudium.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie gGmbH

Frau Livia Pailer-Duller

Feldmarschall Conrad Platz 7

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Österreich

fon ..: +43 463 55660

web ..: https://www.legasthenie.at

email : lpd@legasthenie.com

Der EÖDL ist Österreichs größte Legasthenieinstitution. Unabhängig und gemeinnützig bieten wir Hilfe in ganz Österreich. Wenden Sie sich an einen Spezialisten in Ihrer Nähe.

