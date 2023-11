Lernen Sie unseren perfekten Computerservice für die Rechner Entsorgung kennen

Mit uns bleibt Ihnen eine Tätigkeit erspart. Unser Dienst für Entsorgung holt Ihre alten Rechner ab und vernichtet ebendiese für Sie, das vergütungsfrei. Testen Sie es aus!

Bei uns haben Sie es leicht, denn wir bieten die gebührenlose Computer Abfallentsorgung in Bamberg an. Wir sind ein Service, welcher schon etliche Jahre auf dem Markt existiert und viel zu offerieren hat. Wir vernichten zum einen all Ihre Daten fachmännisch, Sie bekommen darüber auch ein Zertifikat. Bevor die Speichermedien überschrieben werden, werden alle Daten zerstört. Niemand kann die Daten noch einmal herstellen. Wir haben allerdings noch mehr zu bieten.

Unsere Elektroschrott Entsorgung in Bamberg hat vor allem ein Faible für das Ökosystem. Wir verwerten Computer, Printer und mehr, wieder. Durch die Wiederverwertung können wir unseren Service unentgeltlich feilbieten. Wir erwerben unser Einkommen durch die Regenerierung. Mit uns wird das Ökosystem geschont, statt geschädigt, sowie Universalrechner Müll entsorgt werden soll. Wir lassen jedes Jahr Bäume pflanzen, um die Natur weiter zu verschonen. Sie können uns hierbei helfen, denn für jedes 100. Gerät, das wir bei Kunden einsammeln, wird immer im Oktober ein Baum gepflanzt. Sie können auf unserer Website erblicken, dass so manche Bäume wachsen können. Da beziehen Sie obendrein noch sonstige Infos zu unserem Dienst. Schauen Sie sich in Ruhe um und lassen Sie sich bereichern. Sie müssen nichts löhnen, helfen der Umwelt und müssen nicht eigenhändig viel Arbeit auf sich nehmen, wegen des Computer Mülls. Sofern wir überzeugen können, nehmen Sie zu unserem Dienst Kontakt auf!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-bamberg.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-bamberg.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erste Ergebnisse der FGZ-Zusammenhaltsstudie liegen vor Sitka Gold: Nächste Phase der Goldjagd in Nevada angelaufen