Lernen Sie unseren unglaublichen Computerservice für die Computer Entsorgung kennen

Wer sich an uns wendet, muss sich um eine anstrengende Aufgabe nicht mehr kümmern. Wir holen Ihre Altgeräte und werden selbige professionell vernichten, absolut kostenlos, testen Sie es einfach aus

Unsere kostenlose Computer Entsorgung in Sankt Augustin macht Ihnen das Firmenleben bissel leichter. Unser Betrieb ist schon sehr bekannt und dies keineswegs ohne Grund. Wir vernichten zum einen all Ihre Daten fachgerecht, Sie bekommen darüber auch ein Zertifikat. Erst einmal werden die Daten zerstört, dann die Datenträger überschrieben. Niemand kann die Datenansammlung noch einmal herstellen. Aber das ist längst nicht alles, was unser Entsorgungsbetrieb Ihrem Unternehmen offerieren kann.

Unsere Elektroschrott Entsorgung in Sankt Augustin hat vor allem ein Faible für die Natur. Wir lagern keine PCs, Drucker und sonstiges, sondern verwerten jene wieder. Über das Recycling können wir unseren Service zum Nulltarif feilbieten. Denn wir verdienen durch das Recycling unser Geld. Dazu schonen wir ungemein das Ökosystem und schädigen dieses nicht noch mehr, nur weil Computer Unrat beseitigt werden soll. Wir lassen jedes Jahr Bäume einpflanzen, um die Umwelt weiter zu schonen. Immer im Oktober lassen wir für jedes 100. Gerät, das wir einsammeln, einen Baum einpflanzen. Sie können auf unserer Netzseite herausfinden, dass so manche Bäume wachsen können. Dort sehen Sie auch, was wir alles zu bieten haben. Mit uns werden Sie zufrieden sein! Sie haben es reibungslos, denn ohne einen Cent tun Sie etwas für die Ökosystem und sparen sich allerhand Mühsal mit dem Computer Ausschuss. Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich assistieren.

