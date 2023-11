Deutscher Bildungs-Award 2023/2024 für bbw Hochschule

Auszeichnung ist Anerkennung und Motivation zugleich

Die bbw Hochschule ist vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Bildungs-Award 2023/2024 in der Kategorie „Private Hochschulen (universell)“ ausgezeichnet worden. Damit gehört sie zu den aktuell beliebtesten Einrichtungen und Unternehmen im Bildungssektor.

Am 2. November 2023 nahm Hochschulkanzlerin Ursula Schwill an der Seite von bbw Geschäftsführer Dr. Stefan Romberg den Preis in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz entgegen.

„Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr, denn sie ist eine verdiente Anerkennung unserer engagierten Arbeit in den Bereichen Lehre, Forschung und Verwaltung“, so Ursula Schwill, die zugleich betont, dass das ohne den unermüdlichen Einsatz ihres gesamten Kollegiums an der bbw Hochschule nicht möglich gewesen wäre. „Ein herzliches Dankeschön an alle an dieser Stelle.“

Mit dem Bildungs-Award 2023/2024 ausgezeichnet wurden 132 Bildungsanbieter in insgesamt 46 Kategorien. Auf der Grundlage einer groß angelegten Verbraucherbefragung mit über 33 000 abgegebenen Stimmen sind die Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt worden.

Abgefragt wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Angebot und Kundenservice unter Berücksichtigung zahlreicher Einzelaspekte wie beispielsweise Kosten, Leistungen sowie Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte. Auch der Umfang und das Spektrum der Angebote, die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, die Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sind berücksichtigt worden. In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher mit ein.

„Insbesondere Wertigkeit und Vielfalt der Angebote sorgen für Kundenzufriedenheit, die sich auch in einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft niederschlägt. Aus Verbrauchersicht sind erfreulich viele Bildungsanbieter empfehlenswert“, schätzt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ein.

„Der Award steht für Innovation und Qualität in der Bildungslandschaft Deutschlands und würdigt diejenigen, die unser Bildungssystem bereichern“, sagte Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine.

Die bbw Hochschule sei stolz darauf, zu diesem erwählten Kreis von Bildungsanbietern zu gehören und sei fest entschlossen, auch weiterhin eine führende Rolle in der deutschen Bildungslandschaft zu spielen, so Ursula Schwill. „Dieser Award spornt uns an, auch weiterhin Spitzenleistungen in der Bildung anzustreben.“

Mehr Informationen unter:

https://disq.de/bildungs-award.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH

Frau Heike Wittstock

Rheinpfalzallee 82

10318 Berlin

Deutschland

fon ..: 03050929-383

web ..: http://www.bbw-gruppe.de

email : heike.wittstock@bbw-akademie.de

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe in Berlin-Brandenburg. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen.

Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. Die bbw Gruppe ist mit aktuell rund 20 Bildungszentren und Standorten in der Region präsent. Zum bbw gehört auch eine der größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen der Hauptstadtregion – die bbw Hochschule – mit einem umfangreichen Bachelor- und Master-Studienangebot. Die bbw Gruppe ist in ein breites Netzwerk von Partner:innen – Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden – lokal, regional und international.

Näheres über die bbw Gruppe im Internet:

www.bbw-gruppe.de, www.bbw-ostbrandenburg.de, www.bbw-hochschule.de, www.bbw-weiterbildung.de und www.bbw-privatschulen.de + Facebook, Twitter, YouTube, Instagram



