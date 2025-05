Lernivo Nachhilfe – Wie ein 19-jähriger Gründer mit Technologie den Nachhilfeunterricht revolutioniert

Alex Fleer(19), setzt mit seiner Online-Plattform „Lernivo Nachhilfe“ auf moderne Technologie, um Schülern hochwertige Nachhilfe zu bieten

Der 19-jährige Gründer Alex Fleer setzt mit Lernivo Nachhilfe einen modernen, technologiegestützten Akzent in der Nachhilfebranche. In einer Welt, in der Technologie zunehmend den Alltag prägt, bringt Lernivo die Vorteile digitaler Tools in die Bildungswelt und ermöglicht es Schülern, ihre Lernziele durch individuelle, digitale Nachhilfe zu erreichen.

„Durch meine Erfahrungen als Lehramtsstudent habe ich erkannt, wie wichtig die richtige Unterstützung in den richtigen Momenten ist“, erklärt Alex. Lernivo Nachhilfe ist eine digitale Plattform, die es Schülern in ganz Deutschland ermöglicht, maßgeschneiderte Nachhilfe von qualifizierten Lehramtsstudierenden zu erhalten. Mit innovativen Technologien können wir den Unterricht noch effizienter und zugänglicher gestalten.“

Was Lernivo besonders macht, ist der Fokus auf personalisierte Nachhilfe in einer vollständig digitalen Umgebung. Die Schüler haben die Möglichkeit, in 1:1-Sitzungen mit Lehramtsstudierenden zu arbeiten, die nicht nur Fachwissen, sondern auch moderne digitale Lernmethoden einbringen.

„Technologie bietet eine einzigartige Chance, Lernen flexibler und individueller zu gestalten. Die Schüler können von überall aus teilnehmen, und wir stellen sicher, dass der Unterricht auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen abgestimmt ist“, sagt Alex [Nachname].

Neben der flexiblen Lernumgebung legt Lernivo großen Wert auf Chancengleichheit. Durch den gezielten Einsatz von Technologie können auch Schüler aus entlegenen oder weniger privilegierten Regionen Zugang zu hochwertiger Nachhilfe erhalten.

„Unser Ziel ist es, Nachhilfe für alle zugänglich zu machen und zu zeigen, dass Technologie ein wichtiger Treiber für eine gerechtere Bildung sein kann“, betont Alex.

Lernivo Nachhilfe steht für einen zukunftsorientierten Ansatz, der nicht nur für besseren Lernerfolg sorgt, sondern auch das Bildungssystem in Richtung einer digitalen, flexiblen Zukunft führt.

Mehr Informationen zu Lernivo Nachhilfe finden Sie unter https://lernivo-nachhilfe.de/kontakt/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lernivo Nachhilfe

Herr Alex Fleer

Stuttgarter Straße 106

70736 Fellbach

Deutschland

fon ..: +491783640921

web ..: https://lernivo-nachhilfe.de

email : kontakt@lernivo-nachhilfe.de

