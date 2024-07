Dr. Zhangs GreenBBQ revolutioniert das Grillen mit patentierter 3-Stab-Technologie

Dr. Zhangs GreenBBQ löst die Probleme Fettbrand und Rauchentwicklung beim Grillen endgültig mit einer patentierten 3-Stab-Technologie ohne jegliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Im Sommer gehört es einfach dazu: Grillen im Garten oder auf dem Balkon ist eine der liebsten Beschäftigungen der Deutschen. Leckere Würstchen, Fleischstücke oder Gemüsespieße direkt von Grill können für wunderbare Sommertage sorgen. Vor allem, wenn man sich mit Freunden oder der Familie zu einer kleinen Party verabredet hat, soll alles reibungslos klappen. Da ist es wenig hilfreich, wenn sich die Nachbarn über störenden Qualm beschweren. Zum Glück lässt sich die Rauchentwicklung mit einem Gerät von Dr. Zhangs GreenBBQ zuverlässig verhindern.

Crowdfunding auf Startnext: Raucharmer Holzkohle-Tischgrill für Balkon und Garten https://www.startnext.com/rauchfreier-grill

Dr. Zhangs GreenBBQ startet nun ein Crowdfunding-Projekt auf Startnext, um die Markteinführung eines raucharmen Tischgrills für Balkon und Garten zu ermöglichen.

Vor allem, wenn nur ein Balkon oder ein sehr kleiner Garten zur Verfügung steht, bereitet die Rauchentwicklung beim Grillen durchaus Probleme. In vielen Mehrfamilienhäusern ist das Grillen auf dem Balkon deshalb gar nicht erst erlaubt – schließlich wäre der Ärger mit den Nachbarn damit vorprogrammiert.

„Wir kennen das Problem nur zu gut“, so Dr. Zhang, „deshalb haben wir einen rauchfreien Tischgrill für Balkon und Garten entwickelt.“ Die meisten Grillfans haben schon vieles ausprobiert: den traditionellen Holzkohlegrill, den Holzkohle-Tischgrill, den Gasgrill oder den Elektrogrill. Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber mal ehrlich: So richtig gut funktionieren sie alle nicht. Entweder steht man früher oder später doch wieder mitten im Qualm wie beim Gasgrill und muss die genervten Nachbarn beruhigen, oder der Elektrogrill wird nicht heiß genug, um echtes Grillfeeling aufkommen zu lassen. Gar nicht zu reden vom Holzkohle-Tischgrill, der zwar mit aktiver Lüftung punktet, dafür die Temperatur aber nur schlecht verteilt und eine zu kurze Brenndauer hat. Kurz gesagt: Diese Geräte sind alle nicht wirklich zufriedenstellend.

Auch die überall angebotenen Alu-Grillschalen sind keine gute Lösung, sie verlagern das Problem nur etwas. Zwar tropft hier das Fett nicht mehr direkt in die Glut, aber die Würstchen oder das Nackensteak werden quasi gekocht und weniger gegrillt.

Gesundheit geht vor – auch beim Grillen

Mal ehrlich: Wer will schon verkohlte Würstchen und angebrannte Schnitzel essen? Das schmeckt nicht und ist auch nicht gerade gesund. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt kommt hier nämlich noch ins Spiel: Wenn Fett und Öl in die Glut tropfen und verbrennen, ist das nicht nur lästig, sondern vor allem gefährlich. Durch die entstehenden Flammen und den Qualm können sich krebserregende Substanzen wie PAK oder HAA auf dem Grillgut bilden.

Wer also der Gesundheit und der Umwelt zuliebe auf herkömmliches Grillen mit Holzkohle verzichten will, die Alternativen mit Elektrogrill oder Aluschalen aber verständlicherweise auch nicht gerade toll findet, der sollte über einen rauchfreien Tischgrill von Dr. Zhang nachdenken.

Darüber hinaus ist es eine Verschwendung, Fett und Öl zu giftiger Luft verbrennen zu lassen, anstatt sie zu sammeln und zu Ökostrom zu verarbeiten. Ohne hier allzu wissenschaftlich werden zu wollen, darf man auch nicht übersehen, dass das Grillen eine bedeutende Quelle von Luftverschmutzung, insbesondere von Feinstaub darstellt. Forscher haben herausgefunden, dass ein gegrillter Hamburger so viel Feinstaub erzeugt wie ein 18-Rad-Diesel-LKW nach 229 km Fahrt. Im Jahr 2015 hat das Grillen allein 1,5 % des Feinstaubs in Deutschland verursacht.

Mit innovativer Technologie von Dr. Zhangs GreenBBQ zum perfekten Grillgenuss

Der raucharme Holzkohle-Tischgrill von Dr. Zhang BBQ für Balkon und Garten verwendet eine 3-Stäbe-Schräggrillrost-Technologie, die in Europa und den USA patentiert ist. Das Fett wird sicher in einen Fettbehälter geleitet. So lässt es sich sehr raucharm und deutlich gesünder und umweltfreundlicher grillen.

Als zusätzliches Highlight gibt es eine eingebaute Anzündhilfe. Die Gefahr von Verbrennungen an heißen Oberflächen existiert praktisch nicht mehr, weil das Gerät doppelwandig konstruiert ist. Der zum Grill gehörende Deckel sorgt dafür, dass die Glut sicher gelöscht werden kann – gerade für den Einsatz bei Balkonpartys ist das wichtig. Außerdem lässt sich so die Holzkohle, die nicht verbrannt wurde, wieder verwenden. Nicht zuletzt sind die Rundstäbe des Grillrostes abnehmbar und daher leicht zu reinigen – und vor allem: Das gesammelte Fett kann in Biodiesel recycelt werden.

Revolutionäre Technologie für alle Grillgeräte

Bereits die 1-Stab-Schrägrost-Technologie von Dr. Zhang GrennBBQ war eine großartige Neuerung auf dem Gebiet der Grilltechnik. Mittlerweile wurde jedoch die 3-Stäbe-Schräggrillrost-Technologie entwickelt. Hier werden statt 15 Grad Neigung nur noch 3 Grad benötigt, um eine raucharme Wirkung zu erzielen. Durch einen Kanal in der Mitte, der durch die 3 dreickig angeordneten Rundstäbe gebildet ist, werden aufgrund des Kapillareffekts schnell große Mengen Fett abtransportiert. Anders als ein Grillrost aus V-Eisen bekommt das Grillgut 100 % Hitzestrahlung. Darüber hinaus rutscht das Fleisch nicht mehr weg, und außerdem gibt es praktische keine Temperaturunterschiede mehr auf dem nur leicht schräg geneigten Rost. Auch die Reinigung ist viel leichter geworden: Die Rundstäbe sind ganz einfach abnehmbar

Die Technologie 3-Stäbe-Schräggrillrost löst das alte Problem beim Grillen aufgrund von Fettbrand und Rauchentwicklung endgültig. Somit wird es erstmals möglich, mit einem Grillrost aus Rundstäben direkt über der Hitzequelle fast rauchfrei zu grillen, ohne Nachteile wie schlechte Hitze, schlechte Temperaturverteilung und schwierige Reinigung wie bei bisherigen rauchfreien Grilltechnologien in Kauf zu nehmen. Die Technologie ist einfach, günstig und geeignet für alle Holzkohle-, Gas- und Elektrogrillgeräte. Ein neues Zeitalter des Grillens ist angebrochen.

Weitere Informationen auf der Website.

https://www.greenbbq.at/

