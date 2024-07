FileMaker Datenbank-Apps: Eine Erfolgsgeschichte seit mehr als 40 Jahren.

Datenbank-Apps FileMaker-Basis werden seit über 40 Jahren zur Verwaltung von Daten eingesetzt. Was ist FileMaker überhaupt, wie hat sich die Software entwickelt und welche Anwendungen gibt es?

FileMaker ist eine vielseitige Entwicklungsplattform, deren Wurzeln bis in die frühen 1980er Jahre zurückreichen. Die Geschichte von FileMaker beginnt mit einer Firma namens Nashoba Systems, die 1982 gegründet wurde. Ursprünglich entwickelte Nashoba Systems ein Produkt namens „Nutshell,“ eine Datenbankanwendung, die für den Betrieb auf MS-DOS konzipiert war. Bald darauf erkannte man das Potenzial des Apple Macintosh, und das Produkt wurde angepasst und für diesen neuen Markt neu ausgerichtet.

1985 trat eine entscheidende Wendung ein, als das Unternehmen von Claris, einer Tochtergesellschaft von Apple, übernommen wurde. Claris war darauf ausgerichtet, Softwareprodukte für den wachsenden Macintosh-Markt zu entwickeln und zu vertreiben. Unter der Leitung von Claris wurde Nutshell in FileMaker umbenannt, und die erste Version für den Macintosh wurde 1985 veröffentlicht. Diese frühe Version von FileMaker bot eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, die den Nutzern ermöglichte, Datenbanken ohne tiefer gehende Programmierkenntnisse zu erstellen und zu verwalten.

FileMaker Pro für Windows und Apple Macintosh

Im Laufe der Jahre entwickelte sich FileMaker stetig weiter und gewann an Popularität. 1990 wurde die Software unter dem Namen „FileMaker Pro“ auf den Markt gebracht. Diese Version brachte erweiterte Funktionen mit sich, darunter die Fähigkeit zur Verwaltung von größeren Datenmengen und die Unterstützung für relationale Datenbanken. Die Einführung dieser Funktionen trug dazu bei, dass FileMaker Pro sich als leistungsfähiges Werkzeug für Geschäftsanwendungen etablierte.

Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets in den 1990er Jahren reagierte FileMaker auf die wachsenden Anforderungen an Netzwerkfähigkeit und Zusammenarbeit. 1995 wurde FileMaker Pro 3.0 veröffentlicht, das erstmals die Möglichkeit bot, Datenbanken im Netzwerk zu teilen. Diese Netzwerkfähigkeit ermöglichte es Unternehmen, Datenbanken zentral zu verwalten und von mehreren Benutzern gleichzeitig darauf zuzugreifen, was die Produktivität und Effizienz erheblich steigerte.

Neues Datenmodell und FileMaker Go für iOS

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von FileMaker war die Veröffentlichung von FileMaker Pro 7 im Jahr 2004. Diese Version stellte eine umfassende Überarbeitung der Software dar und führte eine neue Architektur ein, die die Verwaltung von umfangreichen Datenbanken und komplexen Datenmodellen erleichterte. Die Einführung von tabellenübergreifenden Beziehungen und die verbesserte Unterstützung für SQL-Abfragen erweiterten die Möglichkeiten für Entwickler und Benutzer erheblich.

Mit dem Aufkommen mobiler Technologien passte sich FileMaker erneut an die neuen Anforderungen an. 2010 wurde FileMaker Go veröffentlicht, eine mobile Version der Software, die auf iOS-Geräten wie dem iPhone und iPad lief. FileMaker Go ermöglichte es Benutzern, unterwegs auf ihre Datenbanken zuzugreifen und diese zu verwalten, was die Flexibilität und den Nutzen der Plattform weiter erhöhte.

FileMaker Cloud zusätzlich zu FileMaker Server

In den folgenden Jahren setzte FileMaker seinen Innovationskurs fort. Die Integration von Cloud-Technologien und die Einführung von FileMaker Cloud ermöglichten es Benutzern, ihre Datenbanken in der Cloud zu hosten und von überall auf der Welt darauf zuzugreifen. Diese Entwicklung trug zur weiteren Verbreitung und Akzeptanz der Plattform bei, insbesondere bei Unternehmen, die flexible und skalierbare Lösungen benötigten.

2019 vollzog die Firma eine markante Umbenennung: FileMaker, Inc. wurde in Claris International Inc. umbenannt, wodurch die enge Verbindung zur Muttergesellschaft Apple erneut betont wurde. Mit dieser Umbenennung wurde auch der Fokus auf eine breitere Palette von Softwarelösungen erweitert, während FileMaker weiterhin als Kernprodukt erhalten blieb.

Heute ist FileMaker eine etablierte Plattform, die von Unternehmen und Organisationen weltweit genutzt wird, um maßgeschneiderte Datenbanklösungen zu erstellen. Die kontinuierliche Entwicklung und Anpassung an technologische Veränderungen haben FileMaker zu einer robusten und vielseitigen Plattform gemacht, die sowohl kleinen Unternehmen als auch großen Konzernen dient. FileMaker ist heute hoch skalierbar und bietet neben der Datenverwaltung zahlreiche weitere Funktionen wie KI-Unterstützung, Schnittstellen und hohe Flexibilität bei der Erstellung von Benutzeroberflächen. Die Geschichte von FileMaker ist ein Beispiel für die Fähigkeit, sich kontinuierlich zu erneuern und an die sich wandelnden Bedürfnisse der Benutzer anzupassen, was die Plattform zu einem dauerhaften Erfolg in der Softwarebranche gemacht hat.

Jahrzehntelanger Einsatz von FileMaker-Datenbanken

FileMaker ist eine vielseitige Entwicklungsplattform, die einige außergewöhnliche Projekte hervorgebracht hat. Im folgenden einige bemerkenswerte Beispiele:

Medizinische und Gesundheitssysteme

o Essen Medical Clinic: Diese Klinik in New York nutzte FileMaker, um ein umfassendes Patientendatenmanagementsystem zu entwickeln, das elektronische Gesundheitsakten (EHR), Terminplanung und Abrechnungen integriert.

o Boston Scientific: FileMaker wurde verwendet, um eine Lösung zu entwickeln, die die Durchführung von klinischen Studien optimiert, einschließlich Datenerfassung, -analyse und -berichtserstellung.

Kulturelle und Bildungseinrichtungen

o The State Hermitage Museum (Russland): Das Museum nutzte FileMaker zur Digitalisierung und Verwaltung seiner umfangreichen Kunstsammlung. Dies ermöglichte eine effizientere Verwaltung der Exponate und erleichterte den Zugang zu Informationen für Forscher und Besucher.

o Bayerische Staatsbibliothek: Die Bibliothek entwickelte mit FileMaker eine Anwendung zur Verwaltung und Katalogisierung von Handschriften und historischen Dokumenten, was die Forschung und den Zugang zu diesen wertvollen Ressourcen vereinfachte.

Produktions- und Logistikunternehmen

o TV Production (BBC): Die BBC nutzte FileMaker zur Verwaltung von Drehplänen, Produktionsabläufen und Ressourcen in ihren Fernsehproduktionen. Diese Lösung half, die Effizienz und Koordination zwischen verschiedenen Abteilungen zu verbessern.

o Royal Caribbean International: FileMaker wurde verwendet, um ein System zur Verwaltung der Inventar- und Bestandskontrolle an Bord ihrer Kreuzfahrtschiffe zu entwickeln, was die Nachverfolgung und Verteilung von Waren effizienter machte.

Kreative und Designbranchen

o Pixar Animation Studios: Pixar verwendete FileMaker, um die Produktion ihrer Animationsfilme zu verwalten. Das System half bei der Planung und Verfolgung von Aufgaben, Ressourcen und Zeitplänen, was die Produktionsprozesse optimierte.

o Edelman Leather: Ein führender Anbieter von Luxushautprodukten nutzte FileMaker zur Verwaltung von Kundenaufträgen, Produktionsprozessen und Lieferketten, was die Effizienz und Transparenz in ihren Betriebsabläufen erhöhte.

Non-Profit und soziale Organisationen

o Feeding America: Diese Organisation nutzte FileMaker zur Verwaltung und Koordination der Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige, einschließlich der Nachverfolgung von Spenden, Lagerbeständen und Verteilungszentren.

o The Salvation Army: FileMaker wurde verwendet, um die Verwaltung von Hilfsprogrammen, Freiwilligen und Ressourcen zu optimieren, was die Effizienz und Wirkung ihrer sozialen Dienste erhöhte.

Spezialisierte industrielle Anwendungen

o BeoFarm Solutions: Ein Unternehmen, das sich auf die Landwirtschaft spezialisiert hat, entwickelte mit FileMaker eine Anwendung zur Verwaltung von landwirtschaftlichen Betrieben, einschließlich der Nachverfolgung von Ernteerträgen, Düngemittelverwendung und Arbeitskraftmanagement.

o Aircraft Management: Ein System zur Verwaltung der Wartung und Logistik von Flugzeugen, einschließlich der Nachverfolgung von Inspektionen, Teileverwaltung und Dokumentation.

Diese Beispiele zeigen die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit von FileMaker bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für verschiedene Branchen und Anwendungen.

