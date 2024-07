Warum ERP-Software auf Basis von Claris FileMaker deutlich kostengünstiger ist als klassische ERP-Systeme

ERP-Software auf Basis der modernen Claris FileMaker Plattform ist flexibler einsetzbar und in den meisten Fällen deutlich kostengünstiger als klassische ERP-Software.

In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist die Wahl des richtigen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) entscheidend für den Erfolg und die Effizienz eines Unternehmens. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, zwischen traditionellen ERP-Systemen und modernen, flexiblen Lösungen wie Claris FileMaker zu wählen. Claris FileMaker bietet eine einzigartige Plattform für die Entwicklung individueller Geschäftsanwendungen und ist in vielen Fällen eine kostengünstigere Alternative zu klassischen ERP-Systemen – vor allem, wenn auf einer bereits vorhandenen ERP-Basis aufgebaut wird. Denn in diesem Fall kann die Basis-ERP-Software einfach mit FileMaker um weitere Funktionen und Geschäftsprozesse erweitert werden, ausgehend von bereits vorhanden Modulen wie CRM, Warenwirtschaft und Faktura.

In diesem Artikel werden die verschiedenen Gründe beleuchtet, warum auf Claris FileMaker basierende Software in Verbindung mit einer Open Source ERP-Software mittel- und langfristig deutliche Kostenvorteile bietet und vergleichen die ungefähren Kosten mit denen eines klassischen SAP ERP-Systems.

1. Anpassungsfähigkeit und Flexibilität

* Individuelle Anpassung: Claris FileMaker ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die exakt auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Im Gegensatz zu traditionellen ERP-Systemen, die oft starre Strukturen aufweisen und kostspielige Anpassungen erfordern, kann FileMaker schnell und flexibel an sich ändernde Geschäftsanforderungen angepasst werden.

* Schnelle Entwicklungszyklen: Die Entwicklungszeit für FileMaker-basierte Anwendungen ist in der Regel viel kürzer als die für traditionelle ERP-Systeme. Durch die intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse Anwendungen zu erstellen, können Unternehmen schnell reagieren und Anpassungen vornehmen, was die Gesamtkosten reduziert.

2. Kosten für Implementierung und Wartung

* Geringere Anfangsinvestitionen: Traditionelle ERP-Systeme erfordern häufig erhebliche Investitionen in Lizenzen, Hardware und Dienstleistungen für die Implementierung. Claris FileMaker hingegen bietet eine erschwinglichere Einstiegslösung mit flexiblen Lizenzmodellen, die es Unternehmen ermöglichen, die Kosten besser zu kontrollieren und zu verteilen.

* Einfachere Wartung: FileMaker-basierte Anwendungen sind einfacher zu warten und zu aktualisieren als viele klassische ERP-Systeme. Dies liegt daran, dass FileMaker-Lösungen oft weniger komplex sind und Änderungen ohne umfangreiche Entwicklungsressourcen umgesetzt werden können. Dadurch sinken die langfristigen Wartungskosten erheblich.

3. Benutzerfreundlichkeit und Schulungskosten

* Intuitive Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche von Claris FileMaker ist intuitiv und leicht zu erlernen. Dies reduziert den Schulungsaufwand für Mitarbeiter und sorgt dafür, dass neue Nutzer schnell produktiv werden können. Im Gegensatz dazu erfordern viele traditionelle ERP-Systeme umfangreiche und teure Schulungsprogramme.

* Schnelle Einführung: Dank der Benutzerfreundlichkeit und der schnellen Entwicklungsmöglichkeiten können FileMaker-Lösungen schneller eingeführt werden, was zu geringeren Kosten für die Schulung und Einarbeitung führt. Unternehmen können

Kosten der FileMaker-basierten gFM-Business ERP-Software im Vergleich mit SAP

Die Lizenzkosten für ERP-Software können stark variieren, je nach Anbieter, Umfang der Funktionen und Unternehmensgröße. Im folgenden stellen wir einen groben Vergleich zwischen den Lizenzkosten für eine klassische SAP-ERP-Software und der FileMaker-basierten gFM-Business ERP-Software. Auch wenn die beiden Systeme vom Umfang her nicht vergleichbar sind und SAP-Lösungen vor allem im Umfeld großer Unternehmen eingesetzt werden, sind die Ziele der Software doch ähnlich und ein grober Kostenvergleich daher interessant.

Klassische SAP-ERP-Software

SAP ist einer der führenden Anbieter von ERP-Software und bietet umfassende Lösungen, die eine breite Palette von Geschäftsprozessen abdecken. SAP-Software ist vom Funktionsumfang her extrem umfangreich, dabei allerdings relativ starr in seiner Struktur. Die Kosten für SAP-ERP können variieren, aber typischerweise liegen sie in den folgenden Bereichen:

* Lizenzkosten: SAP-ERP-Lizenzen werden oft auf einer Named-User-Basis berechnet. Die Kosten pro Benutzer können zwischen 1.000 und 4.000 Euro pro Jahr liegen, abhängig von der Art des Benutzers (z.B. Professional User, Limited Professional User, etc.).

* Implementierungskosten: Die Implementierung kann sehr kostenintensiv sein, oft mehrere Hunderttausend bis Millionen von Euro, je nach Unternehmensgröße und Komplexität der Geschäftsprozesse.

* Wartung und Support: Diese Kosten betragen typischerweise etwa 20-22% der jährlichen Lizenzkosten.

FileMaker-basierte gFM-Business ERP-Software

FileMaker ist eine Plattform zur Erstellung von benutzerdefinierten Datenbanklösungen, die auch für ERP-Lösungen verwendet werden kann. Die Kosten für eine FileMaker-basierte ERP-Software können deutlich niedriger sein als bei SAP, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. So bietet der norddeutsche Softwarehersteller gofilemaker eine ERP-Software für Apple macOS, Windows und iOS an, die in vier verschiedenen Ausbaustufen als Open Source Lizenz erworben werden kann, um die Software an die individuellen Prozesse des Unternehmens anpassen zu können. Die Software enthält je nach Ausbaustufe eine Reihe von Modulen wie CRM, Warenwirtschaft, Faktura oder auch Projekt- und Personalmanagement sowie viele Schnittstellen wie DATEV, SEPA oder Onlineshop-Anbindungen.

* Lizenzkosten: FileMaker bietet verschiedene Lizenzmodelle, einschließlich jährlicher Abonnements. Die Kosten können bei etwa 15-25 USD pro Benutzer und Monat liegen. Für ein mittelgroßes Unternehmen mit 50 Benutzern könnten die jährlichen Lizenzkosten also zwischen 9.000 und 15.000 USD liegen. Die gFM-Business ERP-Software wird in vier verschiedenen Ausbaustufen angeboten und kostet einmalig bis zu ca. 15.000 Euro.

* Entwicklungskosten: Die Entwicklung einer maßgeschneiderten ERP-Lösung auf FileMaker kann ebenfalls variieren, ist aber in der Regel günstiger als die Implementierung einer SAP-Lösung. Einfache Lösungen können im Bereich von einigen Zehntausend USD liegen, komplexere können jedoch auch teurer sein. Im Rahmen der gFM-Business ERP-Software ist das Basissystem bereits vorhanden und muß nur noch um die spezifischen Prozesse des Unternehmens erweitert werden.

* Wartung und Support: Diese Kosten sind oft niedriger als bei SAP, können aber je nach Umfang und Komplexität der Lösung variieren. Ein üblicher Wert könnte etwa 10-20% der Entwicklungskosten pro Jahr sein. Für die gFM-Business ERP-Software stehen verschiedene Wartungsverträge zur Verfügung, sind aber nicht zwingende Voraussetzung.

Zusammenfassung

Klassische SAP-ERP-Software ist teurer in Bezug auf Lizenzen, Implementierung und laufende Wartung im Vergleich zu einer auf der Claris FileMaker Plattform basierenden ERP-Software. SAP ist jedoch sehr umfassend und geeignet für große Unternehmen mit komplexen Geschäftsprozessen.

FileMaker-basierte ERP-Software ist kostengünstiger und flexibler für kleinere bis mittelgroße Unternehmen, die eine maßgeschneiderte Lösung benötigen. Die tatsächlichen Kosten können in der Praxis stark variieren und sollten immer anhand eines individuellen Angebots der jeweiligen Anbieter geprüft werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

fax ..: +49 (0) 4 41-30 42 51 32

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de

Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Pressekontakt:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

email : info@gofilemaker.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kamin und Kachelofen als Herzstück des Raum-Designs