Neue anpassbare ERP-Plattform auf Basis von Claris FileMaker veröffentlicht

Neue Plattform anpassbarer ERP-Software auf Basis von Claris FileMaker Pro für Apple Mac, Microsoft Windows und Apple iOS mit vielen neuen Funktionen veröffentlicht.

Der Oldenburger Softwarehersteller gofilemaker freut sich, die Veröffentlichung der neuen gFM-Business 7.5 FileMaker-ERP-Plattform bekannt zu geben. Die Plattform besteht aus den vier Basis-ERP-Systemen gFM-Business Open Source, gFM-Business OS-Plus, gFM-Business Basic und gFM-Business Professional, die ab sofort verfügbar sind und als 30-Tage-Testversion kostenlos heruntergeladen werden können. Die gFM-Business ERP-Software basiert auf der Claris FileMaker-Plattform und kann auf Apple Mac, Microsoft Windows und Apple iOS ausgeführt werden. Dies erlaubt es dem Anwender, die Software mit FileMaker Pro an individuelle Anforderungen anpassen zu können.

gFM-Business Open Source ist eine kostenlose Basis-ERP-Lösung mit CRM und Adressverwaltung, Warenwirtschaft mit Artikel- und Lagerverwaltung und Faktura zur Erstellung von Rechnungen und Gutschriften. Die Software steht unter einer offenen Lizenz und ist vollständig mit Claris FileMaker Pro anpassbar. Diese Version ermöglicht es Unternehmen und FileMaker-Entwicklern, eine maßgeschneiderte ERP-Lösung zu entwickeln, die ihren spezifischen Anforderungen gerecht wird.

Für Unternehmen, die eine erweiterte Version benötigen, ist gFM-Business Open Source Plus zum einmaligen Kaufpreis von 499 Euro netto erhältlich. Diese Version bietet zusätzliche Funktionen und kann in der Warenwirtschaft neben Rechnungen und Gutschriften auch Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Mahnungen erzeugen.

Die bisher angebotenen Versionen gFM-Business Free und Light wurden eingestellt, da die zugrunde liegende Runtime-Technologie von FileMaker seit Version 19 nicht mehr unterstützt wird.

gFM-Business Basic ist die mittlere Plattform und enthält zusätzlich ein Modul für Dokumentmanagement, Projektmanagement, Zeiterfassung zur Abrechnung von Dienstleistungen, Kassenbuch mit DATEV-Export, Onlineshop-Schnittstelle und viele weitere Funktionen. Die neue Version kommt mit einer Vielzahl neuer Funktionen, darunter:

* Verwaltung von Kontakten im CRM

* Aktionschronik und Wiedervorlagen im CRM

* Ereignisprotokoll

* Projektmanagement

* Beliebig viele Kassen mit Tagesabschluss

* Verwaltung von Drucklayouts

* Neues Entwicklermodul mit vollständiger interner Dokumentation der ERP-Software

gFM-Business Professional ist die größte Plattform und kann mehrere Mandanten, Lagerorte, Sprachen und Onlineshops verwalten. Die Software unterstützt Produktvarianten, Stücklisten und Chargen in der Artikelverwaltung und enthält viele weitere Module wie ein erweitertes Projektmanagement, Aufgaben- und Personalmanagement, Einbindung von ChatGPT und viele weitere Funktionen. gFM-Business Professional enthält in der aktualisierten Version 7.5 ein neues Modul für Rechnungseingänge in der Faktura, was eine noch umfassendere Finanzverwaltung ermöglicht.

Alle Systeme der gFM-Business 7.5 Plattform können mit Claris FileMaker Pro individuell angepasst und erweitert werden, um spezifische Geschäftsanforderungen optimal zu erfüllen. gFM-Business Basic und Professional sind dazu in den Stufen Standard (Drucklayouts anpassbar), Custom (Drucklayouts, Masken, Tabellen und Felder anpassbar) und offene Lizenz (vollständig anpassbar) erhältlich.

Weitere Informationen und Download-Links zu den 30-Tage-Testversionen finden Sie auf unserer Website:

https://gofilemaker.de/2024/06/neue-gfm-business-7-5-filemaker-erp-plattform-veroeffentlicht/

Über gFM-Business: gFM-Business entwickelt seit vielen Jahren maßgeschneiderte ERP-Lösungen auf Basis von Claris FileMaker Pro. Unsere Lösungen sind flexibel, leistungsstark und lassen sich an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Mit der neuen gFM-Business 7.5 Plattform bieten wir unseren Kunden eine zukunftssichere und anpassungsfähige ERP-Lösung, die mit den Anforderungen moderner Unternehmen Schritt hält.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

gofilemaker – MSITS

Hackenweg 97, 26127 Oldenburg

Tel.: +49 (0) 4 41-30 43 76 40

Fax: +49 (0) 4 41-30 42 51 32

E-Mail: info@gofilemaker.de

https://gofilemaker.de

