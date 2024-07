Führungserweiterung in der Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH seit Juli 2024

Noch mehr Power. Mit altbewährter Performance.

Stillstand ist nicht nur für Porsche ein Fremdwort, sondern auch für die Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH mit den Porsche Zentren am Niederrhein, die stets den Blick in die Zukunft richtet – und Neues vorantreibt.

Seit dem 01.07.2024 geht sie daher einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft – denn die Geschäftsführung der Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH wird um 2 Experten aus dem Automobilhandel erweitert:

Ab Juli treten Stefan Minor und Roger Schulz in die Geschäftsführung der Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH ein – und unterstützen den Vorsitzenden Geschäftsführer Marcel van der Velden mit zusätzlicher Performance in Richtung Zukunft.

Stefan Minor, gebürtig aus Aachen kommend, hat nach seiner technischen Ausbildung als Kfz-Elektriker sowie einer Ausbildung als Automobilkaufmann eine Laufbahn bei Porsche eingeschlagen. Er ist der Marke nun seit 25 Jahren treu geblieben – und seit 15 Jahren ist er zudem in Führungspositionen tätig. Seit 2023 leitet er als Markenverantwortlicher das neue Porsche Zentrum Dinslaken. Kurz: Bereits jetzt ist er ein echtes “ Porsche Urgestein“ und fester Bestandteil des Porsche Zentrum Dinslaken.

Mit Roger Schulz wurde ein ausgesprochen erfahrener After-Sales-Experte gewonnen, der seit 29 Jahren in verschiedenen Positionen in diesem Bereich tätig war. Der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker und Kraftfahrzeugtechnikermeister leitet seit 2016 den After-Sales-Bereich im Porsche Zentrum Moers und wird in Zukunft als Geschäftsführer den gesamten After-Sales-Bereich der Porsche Zentren am Niederrhein verantwortlich führen.

Die beiden neuen Geschäftsführer freuen sich bereits jetzt darauf, an den bewährten Erfolg anzuknüpfen – und ihn gemeinsam mit Marcel van der Velden weiter voranzutreiben.

Ihre Porsche Zentren am Niederrhein

Weitere Informationen unter: https://porsche-niederrhein.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH

Frau Sarah Grommes

Am Schürmannshütt 1a+2

47441 Moers

Deutschland

fon ..: +49 2841 9691 366

web ..: https://porsche-niederrhein.de/

email : Sarah.grommes@porsche-niederrhein.de

