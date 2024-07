Loreley Touristik GmbH: 200 Jahre Loreley: LoreLive feiert mit 11 Chören und Comedy

Sie ist 200 Jahre jung und kein bisschen müde, mit blondem Haar hoch über dem Rhein Menschen magisch anzuziehen – 2024 hat die Loreley Geburtstag.

Genau genommen Heinrich Heines Lied von der Loreley mit der weltberühmten ersten Zeile „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“. Zum echten Erlebnis wird das Jubiläum auf Deutschlands berühmtestem Felsen am 7. und 8. September mit dem musikalischen Event „LoreLive“. Veranstaltet von der Loreley Touristik GmbH feiern an zwei Tagen 11 Chöre, eine Bigband und beliebte Comedians gemeinsam mit dem Publikum das Jubiläum – der Eintritt ist kostenfrei. Los geht es am Samstag, den 7. September um 17 Uhr mit einer offiziellen Begrüßung durch die „leibhaftige“ Loreley Katharina Blanckart, gefolgt von einem Konzert der Coming Up Bigband und dem bekannten Comedy Duo Willi & Ernst. Am Sonntag, den 8. September startet das Jubiläumsprogramm bereits um 11 Uhr mit einem Konzert des LoreLive Gemeinschaftsorchesters unter der Leitung von Elmar Mehl. Von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr schwingen sich dann Chor für Chor in stimmliche Höhen auf, mit Liedern aus unterschiedlichen musikalischen Genres.

LoreLive: Zwei Tage Sangeskunst, Kulinarik und Weingenuss über dem Rhein

Zu den Chören zählen unter anderem der Gesangsverein Cäcilia Dahlheim 1879 e.V., Larimarae aus Nastätten, Coro Allegretto aus Hackenheim, der Chor TonArt aus Keidelheim, der Frauen- und Kirchenchor Nochern e.V. sowie der Gemeinschaftschor Kestert & Weyer. Mit von der gesanglichen Partie sind ebenfalls die Sängervereinigung Kappel, der Querbeat Chor aus Urbar und die Choryfeen aus St. Goar, der Chor Parallel daneben aus Boppard und Da Capo aus Mörschbach. Neben den musikalischen Höhepunkten über dem mystischen Oberen Mittelrheintal sorgt das Team vom Restaurant „Am Mythischen Fels“ für kulinarischen Genuss, begleitet von exzellenten Tropfen aus dem Weingut Loos. Ein Besuch der Loreley an beiden Tagen lohnt sich für Gäste aus nah und fern. Das Miteinander aus Musik, Kulinarik und Weingenuss hätte garantiert auch Heinrich Heine vor 200 Jahren gefallen.

Loreley Touristik

Die Loreley Touristik GmbH der Verbandsgemeinde Loreley ist das touristische Sprachrohr und offizielle Repräsentantin einer der populärsten Regionen in Deutschland: nämlich der Loreley-Region mit dem sagenumwobenen Loreley-Felsen, gelegen inmitten des Oberen Mittelrheintals, das 2002 in Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Die Gesellschaft mit Sitz in Bornich betreut, vertritt, koordiniert und vermarktet die Interessen ihrer rund 160 Mitglieder – Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Kulturschaffende – aus dem Raum zwischen Kaub im Süden und Braubach im Norden mit 22 Gemeinden und Städten. Der rund 30 Kilometer lange Abschnitt des Rheins gilt als der mit Abstand schönste und romantischste. Thematische Schwerpunkte sind natürlich auch der berühmte Mittelrhein-Wein, die zahllosen Erholungsmöglichkeiten, Wander- und Radwege sowie die vielen Veranstaltungen – beispielsweise „Rhein in Flammen“. Die Loreley Touristik GmbH organisiert aber auch eigene Events, bietet Workshops mit regionalen Künstlern an oder initiiert alljährlich die Wahl einer echten „Loreley“.

