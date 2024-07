Exklusives KI-Webinar für Entscheider: GenAI-Boost am 16. Juli 2024

Gestalten Sie die Zukunft Ihres Unternehmens aktiv mit und werden Sie in der Welt von GenAI sprechfähiger.

Am 16. Juli 2024 um 9:00 Uhr startet i40 – the future skills company ein exklusives 2-stündiges KI-Webinar für Entscheider unter dem Titel:

Das Webinar wird von Alexander Sheppard geleitet, einem führenden GenAI-Experten bei i40 – the future skills company und verantwortlich für den Bereich KI-Skills. Alexander Sheppard leitet für i40 weltweit abteilungs- und hierarchieübergreifende GenAI-Schulungen für führende Großunternehmen und wird die Teilnehmer durch diese informative und praxisnahe Veranstaltung führen.

Agenda des Webinars:

– Grundlegende Begriffe: Einführung in AI, ML, DL und GenAI

– Moderne GenAI: Überblick über Large Language Models, Diffusion Modelle und deren Einsatzbereiche.

Neueste Entwicklungen bei Large Multimodal Models.

– Technische Grundlagen: Funktionsweise der Transformer-Architektur.

– Modellnutzung: Unterschiede zwischen Open- und Closed-Source-Modellen sowie Nutzungsmodelle

wie PayGo und PTU.

– Integration: Teaser zur Einbindung von LLMs in die eigene Infrastruktur mit dem Langchain-Framework.

Vorteile für die Teilnehmer:

– Erwerb entscheidenden Wissens zur Mitgestaltung der Zukunft des Unternehmens.

– Zeitersparende und kompakte Unterlagen speziell für Führungskräfte.

Begrenzte Plätze:

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt, um eine optimale Lernerfahrung zu gewährleisten.

Anmeldung:

https://www.eventbrite.de/e/genai-boost-schnelles-webinar-fur-fuhrungskrafte-tickets-933548266997

Alexander Sheppard, AI Lead & Technical Trainer bei i40, betont: „Dieses Webinar bietet Führungskräften eine einzigartige Gelegenheit, sich praktisches KI-Wissen anzueignen, das für den strategischen Einsatz von GenAI in ihren Unternehmen entscheidend ist. Ich freue mich darauf, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt der GenAI einzuführen und sie entscheidungsstark zu machen“.

Freuen Sie sich darauf, durch die Teilnahme an diesem Webinar die Zukunft Ihres Unternehmens aktiv mitzugestalten und in der Welt von GenAI sprechfähiger zu werden!

Wir freuen uns auf Sie!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: http://www.i40.de

email : anne.k@i40.de

Über i40-the future skills company

Mit über 750.000 Lernenden in Unternehmen weltweit aus mehr als 14 Branchen, mehr als 50 Themen und Lernin¬halten in 20 Sprachen, ist i40 – the future skills company der führende internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, KI, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Industrie 4.0 und Manufacturing X. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres zusammen mit Continental für „Instructional Design“ ausgezeichnet und gewann erneut im Jahr 2023 den eLearning Award Projekt des Jahres für eine 3D Lernwelt für die digitale Transformation für BMW Group. Zusammen mit der Schaeffler Gruppe gewann i40 den eLearning Award 2024 in der Kategorie Video. Auch im Jahr 2024 wurde i40 – the future skills company mit dem „Top 10 Corporate Online Training Company in Europe 2024“ des US-Magazins Manage HR ausgezeichnet.

www.i40.de



