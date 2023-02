Cybersecurity 4.0 – das Onlinetraining für die Praxis jetzt erhältlich

Das neue Cybersicherheitstraining für die Industrie mit Beispielen aus der Praxis, die auch auf Branchen wie Krankenhäuser und Unternehmen der kritischen Infrastruktur übertragbar sind

Heute erschienen: Das neue Cybersecurity 4.0 Online-Training für die Praxis.

Mit 26 Videos behandelt das neue Cybersecurity 4.0 Online-Training in über zweieinhalb Lernstunden die wichtigsten Themen der Cybersicherheit in der Industrie 4.0 und liefert Beispiele, die auch auf andere Branchen wie Krankenhäuser und Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie Energiekonzerne übertragbar sind. Jedes Thema wird in diesem eLearning von unserem Cybersicherheitsexperten und technischen Trainer Jonas Jelinski in mehreren Videos anschaulich erklärt. Wir beginnen mit einsteigerfreundlichen Videos und gehen dann in die Tiefe. So ist das eLearning sowohl für Einsteigerinnen und Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Cybersicherheit 4.0 wurde von i40.de in Zusammenarbeit mit der heise Academy entwickelt.

Die wichtigsten Themen von Cybersecurity 4.0:

* Was ist Industrie 4.0 und wo liegen die größten Gefahrenquellen einer intelligenten Fabrik?

* Was ändert sich für die Cybersicherheit durch Industrie 4.0 und was sind die Herausforderungen und Lösungen für Themen

wie Automatisierung, Lieferketten, intelligente Produkte und Gesetze?

* Wie schaffen wir eine sichere Netzwerkarchitektur und Vernetzung in der Smart Factory?

* Was sind die wichtigsten Bedrohungen, Risiken und Schutzmaßnahmen in Produktionssystemen inkl. cyberphysischer Systeme?

* Welche Schwachstellen hat die Cloud in der Industrie und wie schaffen wir ein vernünftiges Maß an Cloud-Sicherheit?

Cybersecurity 4.0 ist zum Einzelpreis von 99 EUR erhältlich unter: https://www.i40.de/courses/cybersecurity

Für Unternehmen bieten wir attraktive Konditionen für Lizenzen ab 25 Stück – wenden Sie sich bitte hierfür an info@i40.de

„Cyberkriminelle haben in den letzten Jahren einen weltweit vernetzten Markt aufgebaut. Auf diesem Markt kann man alle Dienstleistungen kaufen, die man für einen erfolgreichen Cyberangriff braucht: von der Verschlüsselungssoftware über die Zugangsdaten bis hin zur unauffälligen Transaktion der Beute. Es ist daher unabdingbar, Cybersicherheit noch stärker in den Fokus zu rücken und sich regelmäßig mit den Gefahren auseinanderzusetzen.“ so Jonas Jelinski, Cybersecurity Lead und Technical Trainer, i40 – the future skills company

„Wir stellen fest, dass viele Unternehmen Cybersecurity als reines Compliance-Thema betrachten. Wenn alle Punkte abgehakt sind und die Mitarbeiter ihre Schulungen absolviert haben, erscheint ihnen das Unternehmen sicher. Diese Naivität wird von Angreifern gnadenlos ausgenutzt. Deshalb war es wichtig, ein Online-Training für Cybersicherheit in der Industrie 4.0 zu entwickeln, das die wichtigsten Probleme und Lösungen vertieft und über Themen wie sichere Passwortvergabe hinausgeht. Damit stärken wir Sicherheitsbeauftragte und Cybersicherheitsinteressierte. Diese können dann das Unternehmen vor neuen und raffinierteren Angriffen schützen“. so Dr. Philipp V. Ramin, Geschäftsführer, i40 – the future skills company

„Dieses videobasierte Tutorial von den Cybersecurity-, Video- und Didaktik-Experten der renommierten i40 ­- the future skills company gibt spannende Antworten auf brennende Sicherheitsfragen rund um Industrie 4.0“, sagt Markus Richter, bei der heise Academy verantwortlich für Redaktion und Content-Produktion. „Die Teilnehmer lernen die Gefahrenquellen für Cyberangriffe in einer modernen, intelligenten Fabrik konkret kennen und wissen nach dem Kurs, wie sie den technologischen Wandel zwischen Automatisierung, Lieferketten, intelligenten Produkten und neuen Mitarbeiterrollen sicherer gestalten können.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: http://www.i40.de

email : anne.k@i40.de

Über i40-the future skills company

Mit über 350.000 Lernenden in Unternehmen weltweit, mehr als 80 Themen und Lerninhalten in 14 Sprachen, ist i40 – the future skills company der führende internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Industrie 4.0. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres ausgezeichnet und im Jahr 2023 mit dem eLearning Award für eine 3D Lernwelt für die digitale Transformation für BMW.

www.i40.de



Pressekontakt:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de

