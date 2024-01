Weltweites Video-basiertes Training für Digitalisierung von i40 und Schaeffler gewinnt eLearning Award 2024

i40 – the future skills company und Schaeffler gewinnen eLearning Award 2024 mit weltweitem Videotraining zur Digitalisierung, bei dem die Mitarbeitenden die Hauptrollen spielen.

Zusammen mit der Schaeffler Gruppe freuen wir uns sehr bei i40 – the future skills company, dass unsere gemeinsame Lernlösung für die digitale Transformation „Hollywood für Mitarbeitende weltweit: „Go Digital – Our Digital Story at Schaeffler“: Bedeutung & Facetten von Digitalisierung als unternehmensweite Peer to Peer Videolernserie“ den renommierten eLearning Award 2024 in der Kategorie „Video“ gewonnen hat.

Die Schaeffler Gruppe leistet als Motion Technology Company mit Prä­zisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrie­anwendungen einen entscheidenden Beitrag. Um vor dem Hintergrund der digitalen Transformation sowie der Umbruchsphase zur Elektro­mobilität auch zukünftig führend zu bleiben, spielen digitale Lösun­gen bei Schaeffler eine immer wichtigere Rolle. Dabei zeigt die Erfah­rung, dass in der Digitalisierung die Mitarbeiter eine zentrale Rolle einnehmen: „Digitale Transformation ist 10 Prozent Technologie und 90 Prozent Mensch.“.

„Es war eine bewusste Entscheidung bei dieser weltweiten Videolernserie die Mitarbeitenden als Protagonisten wirklich im Mittelpunkt der digitalen Transformation zu setzen. Als Qualifizierungsprogramm zur strategischen Verankerung der Digitalisierung sollte GO DIGITAL nicht nur Lerninhalte vermitteln, sondern auch eine hohe Akzeptanz bei allen Mitarbeitenden weltweit erreichen. Darüber hinaus war es wichtig innovative Motivationsmomente auszustrahlen, um die Lerninhalte in der richtigen Geschwindigkeit durch das Unternehmen zu transportieren. In den passenden didaktischen Rahmen gesetzt, haben die eigenen Mitarbeitenden einen bedeutenden Vertrauensvorschuss bei Lernenden, der die Digitalisierung nicht nur vermittelt, sondern authentisch erlebbar macht. So entstand eine Video-Lernreihe von Mitarbeitenden für Mitarbeitende – weltweit und konzernweit. Was uns bei der Umsetzung begeistert hat, war die Freude der Schaeffler-Mitarbeitenden und Führungskräfte, bei der Erzählung ihrer digitalen Geschichte – und diese Begeisterung ist natürlich ansteckend – was für eine Lernserie besser nicht sein kann und sich in den Nutzerzahlen der Lernserie auch widerspiegelt.“ Dr. Philipp V. Ramin, CEO, i40.de – the future skills company

„Ein wichtiger pädagogischer Kniff bei der Videolernserie GO DIGITAL ist der Humor. Wir haben ihn in Form unseres fiktiven auditiven Lernbegleiterpaares eingebunden. Zusammen gehen sie mit den Lernenden auf die Go Digital Reise, agieren als Moderatoren und interagieren dabei sogar mit echten Mitarbeitenden“ Sophia Obermeier, Digital Competence Consultant und Projektleiterin, GO DIGITAL Videolernserie, i40 – the future skills company

„Eine Herausforderung beim Go-Digital Projekt bestand darin, Schaeffler-Mitarbeitende von verschiedenen Standorten weltweit, in nahbare und authentische Storyteller zu verwandeln. Erfolgsfaktoren sind z.B. ein individuelles Kamera-Setup sowie eine entspannte Interviewatmosphäre“ Benedikt Dirscherl, Head of Content und COO, i40 – the future skills company

„Wenn man ein Training für alle Mitarbeitenden machen möchte, ist es wichtig, um auch authentisch zu bleiben, dass alle Regionen, Divisionen und Funktionen von Schaeffler weltweit vertreten sind. Deswegen haben wir wirklich darauf geachtet, und haben auch aus allen Regionen und Divisionen weltweit Teilnehmer:innen und Protagonist:innen für das Video-basierte WBT Go Digital gehabt.“ Kim Höra, Digitalization Strategy Professional & Projektleiterin Go Digital, Schaeffler

„Go Digital ist eine Masterclass zum Thema Digitalisierung von Schaeffler-Expertinnen und Experten für Schaeffler-Mitarbeitende weltweit.“ Jessica Holzer, Learning Professional, Schaeffler Academy

Wir freuen uns mit dem eLearning Award 2024 in der Kategorie Video vom eLearning Journal der Siepmann Media ausgezeichnet zu werden.

Über i40-the future skills company

Mit über 600.000 Lernenden in Unternehmen weltweit, mehr als 80 Themen und Lernin¬halten in 14 Sprachen, ist i40 – the future skills company der führende internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, KI, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Industrie 4.0 und Manufacturing X. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres zusammen mit Continental ausgezeichnet und gewann erneut im Jahr 2023 den eLearning Award Projekt des Jahres für eine 3D Lernwelt für die digitale Transformation für BMW Group. Zusammen mit der Schaeffler Gruppe gewann i40 den eLearning Award 2024 in der Kategorie Video.

www.i40.de



