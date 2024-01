Solarrent New Energy steht für Nachhaltigkeit im Bereich Technikverleih und -verkauf

Solarrent New Energy revolutioniert mit umweltfreundlichen Technologien wie dem solarbetriebenen 5G Router und Hybridgeneratoren den Markt.

Das neu gegründete Unternehmen Solarrent New Energy GmbH & Co. KG tritt mit einer eindeutigen Mission in den Markt ein: Nachhaltige Technologien für Vermietung und Verkauf zugänglich machen. Die erste Produktreihe des Unternehmens stellt eine wegweisende Innovation dar – der solarbetriebene 5G Industrie Router.

Mit einer klaren Verpflichtung zur Umweltverträglichkeit präsentiert Solarrent New Energy der solarbetriebene 5G Industrie Router als Startprodukt. Dieser revolutionäre Router vereint die Leistungsfähigkeit von 5G-Konnektivität mit der Energieeffizienz der Solartechnologie. Damit setzt das Unternehmen einen neuen Standard für Technologieprodukte, die nicht nur fortschrittlich, sondern auch umweltfreundlich sind.

Neben dem solarbetriebene 5G Industrie Router, welcher sofort unter der Bezeichnung „SunNet 5G PowerUnit“ verfügbar ist – kündigt Solarrent New Energy eine breite Palette weiterer nachhaltiger Produkte an. Dazu gehören unter anderem All-in-One HVO Hybrid Generatoren, flexible Energiespeicher ab 60 kW sowie HVO Generatoren. Diese Produkte bieten nicht nur erstklassige Leistung, sondern tragen auch dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen.

„Unser Anspruch ist es nicht nur intelligente Lösungen für unsere Kunden zu finden, sondern auch verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen. Wir tragen eine große Verantwortung gegenüber nach-folgender Generationen, dessen sind wir uns stets bewusst“, erklärt Max Märker (GF Solarrent New Energy). Wir sind stolz darauf, Technologien anzubieten, die nicht nur den Anforderungen unserer Kunden entsprechen, sondern auch aktiv dazu beitragen, eine umweltfreundliche Zukunft zu gestalten.“

Das Solarrent New Energy damit genau den Nerv der Zeit trifft, bestätigen die ersten Kooperationen mit großen Vermietgesellschaften der Bau- und Eventbranche und die große Nachfrage von Kommunen aus infrastrukturschwachen Regionen.

Die Produkte von Solarrent New Energy sind nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen verfügbar, die nachhaltige Technologie-Lösungen suchen. Der Fokus auf Qualität, Innovation und Umweltfreundlichkeit wird Solarrent New Energy zu einem Vorreiter in der Branche machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solarrent New Energy GmbH & Co. KG

Herr Matthias Gerbers

Gewerbepark 5

49214 Bad Rothenfelde

Deutschland

fon ..: +49 5424 2070788

web ..: https://solar-rent.net

email : info@solar-rent.net

Pressekontakt:

Solarrent New Energy GmbH & Co. KG

Herr Matthias Gerbers

Gewerbepark 5

49214 Bad Rothenfelde

fon ..: +49 5424 2070788

email : info@solar-rent.net

