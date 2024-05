Grillen mit den GRILLNINJAS®

Grillen für Kids auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK in Bayreuth vom 7. bis 9. Juni 2024.

Vom 7. bis 9. Juni 2024 findet die FIRE&FOOD BBQ WEEK bei Maisel & Friends in Bayreuth statt. Auf die Besucher wartet ein Genuss-Festival für die ganze Familie rund um die Themen Grillen und Barbecue. An allen drei Tagen finden jeweils um 14 Uhr Grillkurse für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahre statt. Es ist ein kostenloses Angebot der GRILLNINJAS®, die sich die Stärkung der Ernährungskompetenz von Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe gemacht haben. Pro Kurs können maximal 20 Kinder teilnehmen – Informationen zur Anmeldung unter www.bbq-week.de.

Die GRLLNINJAS® sind eine bundesweit tätige gemeinnützige Initiative der freien Kinder- und Jugendhilfe. Sie führen für Kinder und Jugendliche an das jeweilige Alter angepasste Veranstaltungen durch, bei denen die Teilnehmer/Innen aktiv im Alltag einfach umsetzbare Tipps zu gesunder Ernährung erleben und regionale Lebensmittel und deren gesunde Verwendung kennenlernen. Gerade das gemeinsame Grillen bietet dabei eine spannende Abwechslung, um eine leckere, gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Es macht die Kinder zudem stolz und steigert ihr Selbstbewusstsein, wenn sie selbst erfolgreich die Grillzange schwingen dürfen.

Grillen ist kinderleicht und gesund

Was als Pilotprojekt im Frühjahr 2019 in einer Grundschule im Harz entstand, hat sich zu einer bundesweiten Bewegung mit Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, Stadtjugendpflegen und anderen entwickelt. Auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK bei Maisel & Friends in Bayreuth machen die GRLLNINJAS® erstmals in Bayern Station. Die GRLLNINJAS®-Grillkurse sind kostenlos, beginnen an allen drei BBQ WEEK-Tagen um 14 Uhr, dauern etwa zwei Stunden und finden auf dem Außengelände von Maisel & Friends statt. Pro Kurs können maximal 20 Kids im Alter von 8 bis 12 Jahre teilnehmen, eine vorherige Anmeldung ist über die BBQ WEEK-Website erforderlich.

In den Kursen führen die GRLLNINJAS® die Teilnehmer*innen mit ganz viel Spaß und guter Laune an eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise heran. Zusammen mit den Grillprofis bereiten die Kinder drei bis vier Grillgerichte zu, die sich zu Hause einfach nachgrillen lassen.

Weitere Informationen unter www.bbq-week.de und unter www.grillninjas.de

Veranstalter der BBQ WEEK ist das europäische Grill- und BBQ-Magazin FIRE&FOOD. Seit 2002 befasst sich das Magazin redaktionell konsequent mit allen Teilbereichen rund ums draußen Grillen und Kochen. Von Anfang an ist es FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher wichtig, den Lesern einen hohen praktischen Nutzwert zu bieten. Ob mit anspruchsvollen Rezepten, informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus aller Welt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- und Barbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen. FIRE&FOOD hat sich in über 20 Jahren zum führenden Medium rund ums „Outdoor Cooking“ entwickelt und Grillen und Barbecue in Europa zum spannenden Ganzjahresthema gemacht.

