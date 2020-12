Lesen, erschließen, verstehen – Wege zum Verständnis und zur Anwendung eines wunderschönen Handwerks

Ulrich Schmidt macht den Lesern mit „Lesen, erschließen, verstehen“ das Interpretieren von Texten einfacher.

Die meisten Menschen stehen sowohl im Beruf als auch im privaten Alltag immer wieder vor der Aufgabe, Texte der unterschiedlichsten Art verstehen zu müssen, z.B. die Bedienungsanleitung eines neuen Gerätes, die Beurteilung des Chefs oder aber auch den Brief eines (gegnerischen) Anwalts. Damit geht es einigen Menschen wie einem Schüler, der einen komplizierten Text lesen und begreifen soll. Zentral ist hierbei die Frage: Wie gelange ich zu einem sicheren Verständnis des Gesagten bzw. Geschriebenen?

Genau hier setzt der Autor an, wenn er in seiner durchweg an einer Fülle von Beispielen orientierten Darstellung das vermittelt, was er als „Handwerkszeug“ der Interpretation bezeichnet. Schritt für Schritt wird dabei in verständlicher Weise erklärt, welche Komponenten im Detail eines Textes wie zu verstehen sind und zum Verständnis des Satz- und Textganzen beitragen.

Das Buch „Lesen, erschließen, verstehen“ von Ulrich Schmidt beschränkt sich in seinen zahlreichen Beispielen nicht nur auf literarische Texte, sondern bezieht ebenso auch Sachtexte aus verschiedenen Bereichen in seine Ausführungen ein und bietet so für Leser unterschiedlicher Herkunft immer wieder erhellende Momente und insgesamt ein hohes Maß an Erkenntnisgewinn. Das Buch ist somit hilfreich für alle, die gerne an ihrem Textverständnis arbeiten möchten.

„Lesen, erschließen, verstehen“ von Ulrich Schmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17896-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

