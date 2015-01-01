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Leuchten-Welt startet Oster-Aktion mit ausgewählten Leuchten für drinnen und draußen
Osterzeit ist Angebotszeit: Leuchten-Welt startet eine saisonale Aktion mit ausgewählten Leuchten für Innen- und Außenbereiche – passend für Frühling, Garten und Zuhause.
Pünktlich zur Osterzeit hat der Online-Fachhändler Leuchten-Welt.com eine saisonale Aktion gestartet. Im Rahmen der Oster-Aktion werden ausgewählte Leuchten aus verschiedenen Kategorien zu attraktiven Konditionen angeboten.
Im Fokus stehen dabei Lichtlösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche: Von Innenleuchten wie Decken-, Tisch- und Wandleuchten über flexible Akkuleuchten bis hin zu Außenleuchten für Balkon, Terrasse und Garten. Damit richtet sich das Angebot an Kundinnen und Kunden, die ihr Zuhause zum Frühling neu gestalten oder bestehende Bereiche gezielt aufwerten möchten.
Gerade rund um Ostern gewinnen Lichtlösungen für den Außenbereich an Bedeutung. Mit steigenden Temperaturen verlagert sich das Leben zunehmend nach draußen – passende Beleuchtung sorgt dabei für zusätzliche Aufenthaltsqualität in den Abendstunden. Gleichzeitig bieten Innenleuchten die Möglichkeit, Wohnräume heller und freundlicher zu gestalten.
Auch praktische Lösungen wie Deckenventilatoren mit Licht sind Teil des Sortiments und verbinden Beleuchtung mit zusätzlichem Komfort für die wärmere Jahreszeit. Ergänzt wird das Angebot durch passende Leuchtmittel für eine individuelle und energieeffiziente Nutzung.
Die Oster-Aktion bei Leuchten-Welt ist zeitlich begrenzt und gilt für ausgewählte Produkte, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen zu den verfügbaren Artikeln sind direkt im Leuchten-Onlineshop abrufbar.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Clemens Siewert e.Kfm. – leuchten-welt.com
Herr Clemens Siewert
Kärntener Straße 33
45659 Recklinghausen
Deutschland
fon ..: 02361 – 892912
fax ..: 02361-184868
web ..: https://www.leuchten-welt.com/
email : info@leuchten-welt.com
Leuchten-Welt.com ist ein spezialisierter Online-Fachhandel für hochwertige Innen- und Außenbeleuchtung. Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Designleuchten, funktionalen Lichtlösungen und stilvollen Wohnaccessoires. Mit einem Fokus auf Qualität, Designvielfalt und persönliche Beratung bietet Leuchten-Welt.com seinen Kundinnen und Kunden ein inspirierendes Einkaufserlebnis rund um das Thema Licht.
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Clemens Siewert e.Kfm.
Clemens Siewert
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