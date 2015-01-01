Leuchten-Welt zeigt wie Akku-Leuchten Licht in alle Lebensbereiche bringen

Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar: Akkuleuchten schaffen Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Leuchten-Welt zeigt, wie mobile Beleuchtung Wohnräume und Außenbereiche neu definiert.

Ob auf der Terrasse, im Wohnzimmer oder beim spontanen Abend im Garten – moderne Akkuleuchten sorgen für Licht ohne Steckdose und ohne Kabel. Der Online-Fachhändler Leuchten-welt.com zeigt mit seinem breit gefächerten Sortiment, wie flexibel mobile Lichtlösungen heute eingesetzt werden können.

Akkuleuchten stehen für maximale Bewegungsfreiheit. Einmal aufgeladen, lassen sie sich genau dort platzieren, wo Licht benötigt wird – unabhängig von festen Stromanschlüssen. Das macht sie besonders attraktiv für Außenbereiche wie Balkon, Terrasse oder Garten, aber auch für Wohnräume, in denen bewusst auf sichtbare Kabel verzichtet werden soll.

Das große Sortiment bei Leuchten-Welt umfasst unterschiedlichste Modelle: von kompakten Tischleuchten über dekorative Lichtobjekte bis hin zu funktionalen Lösungen mit dimmbaren Lichtstufen. Viele Varianten setzen auf energieeffiziente LED-Technologie und bieten eine komfortable Bedienung per Touchfunktion oder Schalter. Je nach Ausführung eignen sich die Leuchten sowohl für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung als auch für praktische Zusatzbeleuchtung im Alltag.

Darüber hinaus sind zahlreiche Modelle für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und entsprechend robust verarbeitet. Damit verbinden Akkuleuchten Design, Funktionalität und Mobilität in einem Produkt.

Mit der wachsenden Nachfrage nach flexiblen Wohnlösungen gewinnen mobile Lichtquellen zunehmend an Bedeutung. Leuchten-Welt greift diesen Trend auf und bietet eine übersichtliche Auswahl an Akkuleuchten für unterschiedliche Einsatzbereiche und Stilrichtungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clemens Siewert e.Kfm. – leuchten-welt.com

Herr Clemens Siewert

Kärntener Straße 33

45659 Recklinghausen

Deutschland

fon ..: 02361 – 892912

fax ..: 02361-184868

web ..: https://www.leuchten-welt.com/

email : info@leuchten-welt.com

Leuchten-Welt.com ist ein spezialisierter Online-Fachhandel für hochwertige Innen- und Außenbeleuchtung. Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Designleuchten, funktionalen Lichtlösungen und stilvollen Wohnaccessoires. Mit einem Fokus auf Qualität, Designvielfalt und persönliche Beratung bietet Leuchten-Welt.com seinen Kundinnen und Kunden ein inspirierendes Einkaufserlebnis rund um das Thema Licht.

Pressekontakt:

Clemens Siewert e.Kfm.

Clemens Siewert

Kärntener Straße 33

45659 Recklinghausen

fon ..: 02361 – 892912

web ..: https://www.leuchten-welt.com/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unsichtbar krank: Wie die Schilddrüse Millionen Deutsche ausbremst Deal-Mediation für CEOs: Einigung in