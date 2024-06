Leuchten im Multipurpose-Design: Lampenwelt.de stellt Licht mit Zusatzfunktion vor

Diese Lichtideen bringen einen praktischen Zusatznutzen mit – als Regal, Tisch, Blumenampel & Co. Lampenwelt.de präsentiert:

Schlitz, 04. Juni 2024 – Eine Leuchte, die mehr kann, als nur Licht machen? Diesem Anspruch werden Multipurpose-Designs gerecht, die unseren vier Wänden eine extra Portion Mehrwert beisteuern – zum Platzsparen, Spaß haben und Genießen. Von der Regalleuchte mit Garderobenhaken über die Stehleuchte, die gleichzeitig auch Bücherregal ist, bis zum leuchtenden Gartenmöbel ist die Auswahl groß. Lampenwelt.de präsentiert die angesagtesten Designs, die in Sachen Vielseitigkeit einen Platz auf der Wunschliste verdient haben:

Multifunktionslicht rund ums Buch

Unsere Lieblinge in gedruckter Form in warmem Licht einladend präsentieren – dafür sind Leuchten, die auch Buchstütze oder Bücherregal sind, eine optisch ansprechende Option. Von der Regalleuchte, die Platz für wenige, ausgewählte Bücher bietet, über die Stehleuchte, unter deren Schirm ordentlich gestapelt werden kann, bis zum leuchtenden Buchhalter für die aktuelle Lektüre sind die Facetten inspirierend.

Die Natur einladen: All about plants

Mit Grünpflanzen mehr Natur in die vier Wände holen – diesen Gedanken unterstützen Leuchten, die Platz für Topfpflanzen und Kräuter bieten und diese in ihrem warmen Lichtschein einladend in Szene setzen. Beliebt bei diesem Multipurpose-Design-Trend ist die Kombination mit Filamentleuchtmitteln, die einen Hauch Nostalgie in die Gestaltung bringen. So entsteht warmes Flair, das an einen gemütlichen Sommerabend im Garen erinnert.

Leuchtende Tischdeko mit Zusatzfunktion

Dem Esstisch oder auch dem Beistelltisch kann man mit Lichtdeko eine wunderbar individuelle Note verpassen. Besonderer Hingucker: Schalen und Schüsseln, in denen Kleinigkeiten wir Obst, Stifte oder auch die Lesebrille ihren Platz finden. Ebenso auf der Multipurpose-Checkliste: Filigrane Tischleuchten, die Ölen, Gewürzen & Co. eine Bühne geben.

Leuchtende Beistelltische in allen Facetten

Eine kleine Ablagefläche können wir in Form eines Beistelltischchens immer gut gebrauchen. Neben Sofa, Lesesessel oder auch dem Bett platziert sind Brille, Roman, Handy und Kaffeetasse immer gut untergebracht und in Griffnähe. Wenn der Beistelltisch das warme Lichtfair gleich mitbringt, ist dies nicht nur überaus praktisch, sondern auch ein origineller Hingucker fürs individuelle Interieur.

Extra Ablage mit leuchtenden Regalen

Nicht nur ein dekoratives Highlight, sondern auch von praktischem Nutzen, sind Regalleuchten. In Wohn- und Esszimmer bieten sie Raum für Dekoartikel, Lieblingsgeschirr und LED-Kerzen, während sie neben dem Kopfende des Bettes im Schlafzimmer den Nachttisch ersetzen. Besonderes Gimmick: die Regalleuchte, die gleichzeitig auch noch Garderobe ist.

Spiegel & Leuchte in einem

Ein Spiegel, der nicht ausreichend beleuchtet ist, ist praktisch nutzlos. Warum also nicht gleich einen Spiegel anbringen, der die Leuchte bereits integriert hat? Vom dekorativen Mickey-Mouse-Spiegel über den justierbaren Tischspiegel mit CCT-Funktion bis zum smarten Wandspiegel mit Multicolour-Funktion ist die Auswahl überaus individuell.

Licht & Musik für den Garten

Eine akustische Untermalung für gemütliche Stunden in der Outdoorlounge – so kann der Sommer kommen. Mit Leuchten, die sich über das Smartphone ansteuern lassen, um unsere Lieblingsplaylist abzuspielen, bringen wir Komfort und positive Vibes in unseren Garten. Lichtideen, die mit Lautsprecher daherkommen gibt es von fest installierten Wand- oder Sockelleuchten bis zu mobilen Akkuleuchten. Der Hit für den Sommer: Der leuchtende Lautsprecher, der auch Getränke kühlen kann oder auch die schwimmfähige Musik-Leuchte mit RGB-Funktion.

Multifunktionsleuchten für die Outdoorlounge

Von bunt leuchtenden Loungemöbeln über Blumenkübel, die den Garten erstrahlen lassen, bis zum Solar-Sonnensegel, das am Abend mit der gespeicherten Energie der Sonne einen Sternenhimmel zaubert, sind die Facetten beflügelnd. Eine Gartenparty ist damit ebenso der Hit wie der gechillte Sommerabend. Fest steht: Mit solche Multifunktionsleuchten für den Outdoorbereich kann auch super die Zeit bis zum wohlverdienten Urlaub überbrückt werden!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

