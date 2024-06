Sempre tu – der neue Italosong von Genio per due

Italo Pop vom Feinsten

Das Musiker-Ehepaar Brigitte und Diego begannen 2020 als Genio per Due ihre musikalische Reise ins Showbusiness mit ihrer selbst komponierten und getexteten Debüt-Single „AMORE“. Inzwischen sind nicht nur DJs heiß auf das Italo-Duo, sondern auch die Radio- und TV-Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Italien. 7 Songs sind inzwischen in den Rotationen und Numero 8 ist jetzt für den Sommer 2024 am Start.

„Sempre tu“ (immer Du) ist das offene Bekenntnis ihrer 37-jährigen Liebensbeziehung. Es vergeht kein Tag an dem einer der Beide alleine ist. Alles, absolut alles machen Brigitte & Diego zusammen, so natürlich auch ihre große Leidenschaft, die Musik. In sogenannten Sessions entstehen ihre wunderbaren Songs, die ihr freiheitliches Lebensgefühl wiederspiegeln.

„Sempre tu“ ist voll mediterraner Einflüsse und macht jetzt schon Lust auf Sommer und ganz viel Sonne. Im Song selbst beschreiben die Beiden ihre gegenseitige Liebe und die pure Lust auf Freiheit in all ihren Facetten. Am liebsten würde man sofort die Koffer packen und beide in ihrem Domizil auf Istrien besuchen. Auf dem zu Italien gehörenden Teil der Halbinsel Istrien, verbringen Genio per Due (gesprochen Zscheenio pär du e) jedes Jahr 4 bis 5 Monate und so ist, mitten in einer Sommerlaune, genau dort ihr neuer Song entstanden. Ihren Lieblingsplatz, die steinige Küste am Meer, haben Genio per Due jetzt auf dem Cover zur neuen Single „Sempre tu“ verewigt. Vielleicht trifft man sich ja gerade in diesen Sommer…

Wer mehr von den beiden Stuttgarter Italo-Musikern hören möchte geht einfach ins Netz und wird begeistert sein von den Genio per Due Songs … „Amore“ – „Metropolitane“ – „Sensazioni“ –

„A far l‘ amore con te“ – „Va Bene Cosi“ – „N O I“ – „Dove sei“

… und natürlich ihrem Sommer-Hit 2024 „Sempre Tu“

Sempre tu -Short-Cut-Mix 2:23 Minuten

ISRC-Nr.: DE-F28-24-372-01

Music by dee jay RUFUS, Robin Masters

Lyrics by Diego Stanissa

Publishing by JAYKAY Music, Nice Musikverlag

Produced by Robert Meister

Co.-Produced by Jürgen Rufus Kerber

Cover Photo by Hardy Wagner W.S.B. Events

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14372

Quelle: Jaykay Music

