Dove sei – der neue Italo-Song von Genio per due

Ein langsames Lied – passend zur Weihnachtszeit

Für die Stuttgarter Italo-Musiker Genio per Due begann in 2020 die aufregende Reise ins Business mit Ihrer Debut-Single „Amore“. 2021 folgte „Metropolitane“ und „Sensazioni“, 2022 „A far l‘ amore con te“ plus ihre Mega Ballade „Va Bene Cosi“. In 2023 überraschten die beiden Künstler mit ihrem Off-Road-Song „NOI“ und dem genialen Retro-Video. Jetzt präsentiert das Ehepaar zum Jahresausklang/ -wechsel ihre 36-jährige Liebesgeschichte in „DOVE SEI“…

Die Besonderheit ist, dass Diego und Brigitte Stanissa diesen Schmuse-Song per Improvisation in der Live Session mitten in ihrer Show, ganz spontan, zusammen mit ihrem Publikum, einfach so aus dem Stehgreif kreierten.

Nachdem die beiden Vollblutmusiker eindrucksvoll bereits mehrere Songs am Start haben, folgt nun auf vielfachen Wunsch von Fans und Musik-Redakteuren eine weitere herzensergreifende Ballade, in der textlich als auch musikalisch zwei Körper für immer zusammen schmelzen und sich Tag für Tag neu lieben. Zwei duale Kräfte, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen, so wie Yin und Yang … „dove sei tu, voglio di piu“… „DOVE SEI“

„DOVE SEI“, die Italo-Pop-Ballade von Genio per Due besticht durch ihr klares Arrangement. Getragen wird diese Liebeserklärung durch melodische Gitarren und einem, Gänsehaut erzeugenden, Streichorchester, die diese Ballade, ja, die diese Hymne der Liebe ganz, ganz groß machen.

Natürlich ist auch dieser Song mit dem typischen mediterranen Charme versehen, eben typisch italienisch. Die anstehende Kuschelzeit dürfte jetzt gerettet sein mit…

„DOVE SEI“ von Genio per Due

Genio per due – DOVE SEI

ISRC-Nr.:

DE-F28-23-369-01 / 2:58

Music & Lyrics: Diego Stanissa

Arrangement: Robin Masters

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Vocals by Brigitte & Diego Stanissa

Guitars by Martin Olding

Keyboards by Robin Masters

Piano & Basic Keyboards by Chris Odien

Bass, Drums Programming & Percussions by Bob Wundermann

Recordings, mixed by Robert Meister

Mastering by Robin Masters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Cover photos: Martina Schilling c/o Coverface Saarbrücken

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr. 14369

Infos and contact

www.jaykay.de / marketing@jaykay.de

Distribution XENIA Records

by JAY KAY Event & Music

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein Auftritt mit Folgen Tag der digitalen Lehre: Ergebnisse innovativer Forschung kennenlernen und sich vernetzen