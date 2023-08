NOI – der neue Italopop von Genio per due

Genio per Due genießen den Sommer

Mit „VA BENE COSI“ schafften die Stuttgarter Italo-Musiker Genio per Due den Sprung in die Radiostationen von Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland … bis nach Bella Italia.

Jetzt, pünktlich zur Sommer- und Ferienzeit präsentieren Brigitte und Diego alias Genio per Due einen absoluten Off-Road-Song mit „NOI“…

Also, ab ins Oldtimer Fiat-Cabrio und dann die „Autostrada del Sole“ entlang, quer durch Italien von Mailand (Lombardei) über Rom bis Neapel (Kampanien). Das Radio laut und die Haare im Fahrtwind wehen lassen und den freiheitlichen Gefühlen freien Lauf lassen…

Mit „NOI“ erinnern sich Genio per Due an ihre unbeschwerte Jugend, als sie verliebt durch Italien trampten und jeden Tag zu einem Abenteuer voller überschwänglicher Emotionen machten. Entlang der Strandzone von Rimini schien für beide damals alles möglich und die Liebe triumphierte Tag und Nacht. Dieses Freiheits-Gefühl voller Stärke und Lust beschreiben sie jetzt in ihrem neuen Song „NOI“ und beziehen diesen leicht nostalgischen Rückblickeffekt auf uns alle. Das tolle an dieser von Diego Stanissa verfassten Lyrik von „NOI“ ist, dass dieser Song Mut für das absolut Neue macht:

„NOI“ – also „WIR“, „WIR“ sind stark, „WIR“ sind Komplizen, „WIR“ sind Liebe, „WIR“ kehren zurück in eine unbeschwerte Zeit, „WIR“ starten eine neue Ära und das Happy End im Song ist: „WIR“ wissen, es wird wieder so schön… „NOI“ !!! – Genio per Due

Die Genio per Due Off-Road-Hymne „NOI“ wird durch straite Gitarren-Riffs zu einem magischen dreiminütigen Hörerlebnis und macht Laune auf mehr, viel mehr… und bringt uns eine ungewollte Bodenständigkeit zu Tage, die uns letztendlich alle gleich sein lässt im Erleben von Freiheit…

„NOI“ … das ist der Song für’s Sommer-Radio

Genio per Due – NOI

ISRC-Nr.: E-F28-23-363-01 / 3:09

Music & Lyrics: Diego Stanissa

Arrangement: Robin Masters

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Vocals by Brigitte & Diego Stanissa

Guitars by Martin Olding

Keyboards by Robin Masters

Piano & Basic Keyboards by Chris Odien

Bass, Drums Programming & Percussions by Bob Wundermann

Recordings, mixed by Robert Meister

Mastering by Robin Masters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Cover photo by Fabio Fiorina

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr. 14363

Infos and contact

www.jaykay.de / marketing@jaykay.de

Distribution XENIA Records

by JAY KAY Event & Music

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Jürgen Kerber/ Jaykay

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

