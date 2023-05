Lampenwelt.de sorgt für Sommerflair mit Leuchten in Citrus-Tönen

Fröhlich-frische Farbnuancen in Zitronengelb, Mandarinorange und Limettengrün erobern unsere Wohnräume. Die passenden Leuchten zu den Citrus-Vibes gibt es bei Lampenwelt.de.

Schlitz, 16. Mai 2023 – Rechtzeitig zum Sommer erobern Citrus-Vibes in Zitronengelb, Mandarinorange und Limettengrün unsere Wohnräume und Gärten. Die fröhlich-frischen Farbnuancen bringen noch mehr Freude und Sonne in die warme Jahreszeit und lassen sich durch wohlig-warmweißes Licht wirkungsvoll in Szene setzen. Je nach Material und Formgebung sorgen sie für angenehmes Indirektlicht, stilvoll gelenktes Licht und Flair pur. Lampenwelt.de präsentiert:

Frischekick in Zitronengelb

Mit Leuchten in einem zitronigen Gelb lassen wir die Sonne in unsere vier Wände und natürlich auch in unsere Herzen einziehen. Wer es bunt mag, kann mit satt gelben Leuchten dem beliebten Colour-Blocking-Trend frönen. Und auch zu einer klassischen Einrichtung mit vielen hellen Tönen sowie grauen und erdigen Nuancen harmonieren die gelben Lichtideen hervorragend.

Warmes Flair in Mandarinorange

Kaum ein Farbton könnte mehr Wärme in unseren Wohnräumen verbreiten als Orange. Im strahlenden Einsatz für kreative Leuchtendesigns ergeben sich stimmungsvolle Lichtspiele mit transluzenten Schirmen und reflektierenden Oberflächen – für angenehmen Lichtgenuss, der Neugier, gute Laune und Kreativität weckt.

Citrus-Faible Limettengrün

Wer sein Herz an freudestiftende Citrus-Töne verloren hat, kommt an Limettengrün nicht vorbei. Kombiniert zu hellem Interieur und Holznuancen wirken Leuchten in dieser Farbgestaltung frisch und stechen direkt ins Auge – als leuchtende Highlights, die der Dekoration den letzten Pfiff geben. In Verbindung mit warmweißem Licht erhält der Farbton einen wärmeren Charakter. In Sachen Style ist Limettengrün ein Hingucker für den Natural-Chic, puristisches Flair oder auch das Skandi-Interieur.

Citrus-Vibes für den Sommergarten

Für Urlaubsfeeling auf Balkon und Terrasse sorgen Lampen in leuchtendem Gelb, Orange und Grün fast wie von selbst. Fröhliche Motive vom Kaktus bis zur Quietsche-Ente tun ihr Übriges für Spaß im Freien. Besonders wirkungsvoll treten die Leuchten am Abend in der Dämmerung auf den Plan und sorgen für Südseeflair pur. Lampenwelt.de sagt _#EnjoyOutdoorLiving_

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: +49 661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: +49 661-296 962-1168

email : tina.ducke@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herando Erfahrungen: Für diese Luxusgüter begeistern sich junge Deutsche KI deckt das Geheimnis einer sagenumwobenen Kommune auf: Ein beeindruckend surreales Fotobuch