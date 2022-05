Li-Metal kündigt Teilnahme an bevorstehenden Konferenzen an

TORONTO, Kanada – 24. Mai 2022 – Li-Metal Corp. (das „Unternehmen“ oder „Li-Metal“) (CSE: LIM) (OTC Pink Market: LIMFF) (FSE:5ZO), ein führender Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute seine Teilnahme an den folgenden Investitions- und Branchenkonferenzen im Mai und Juni bekannt:

– Citi’s Lithium & Battery Day (virtuell), 26. Mai 2022 – Maciej Jastrzebski, CEO und Mitbegründer, nimmt um 14:45 Uhr ET an der Podiumsdiskussion zur Batterie-Roadmap teil und steht außerdem den ganzen Tag über für persönliche Gespräche zur Verfügung.

– TD Battery Metals Roundtable (Toronto), 16. Juni 2022 – Maciej Jastrzebski, CEO und Mitbegründer, wird persönlich teilnehmen und den ganzen Tag über für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

– Fastmarkets Lithium Supply & Battery Raw Materials (Phoenix), 27. bis 29. Juni 2022 – Dean Frankel, Chief Commercial Officer, wird am Dienstag, den 28. Juni 2022 um 9:45AM MST an der Podiumsdiskussion Carbonate, Hydroxide or Lithium Metal: 5- 10- 20-year Demand Forecast teilnehmen. Für weitere Informationen zu dieser Veranstaltung klicken Sie bitte hier.

IR-Dienstleistungsvertrag

Li-Metal gibt außerdem bekannt, dass es am 13. Mai 2022 eine Marketingvereinbarung mit Swiss Resource Capital („SRC“) unterzeichnet hat, um digitale, Übersetzungs-, Nachrichten- und Kommunikationsdienstleistungen (die „Dienstleistungen“) für das Unternehmen zu erbringen. SRC wurde engagiert, um die Markt- und Markenbekanntheit des Unternehmens zu erhöhen und die Reichweite des Unternehmens innerhalb der europäischen Investorengemeinschaft zu vergrößern.

SRC erbringt seine Dienstleistungen direkt für das Unternehmen. SRC ist vertraglich verpflichtet, bei der Erbringung der Dienstleistungen alle geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse (die „CSE“) einzuhalten.

Im Namen des Vorstands

„Maciej Jastrzebski „

Maciej JastrzebskiCEO

und Direktor

Über Li-Metal Corp.

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.li-metal.com.

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „projiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen, unter anderem über die strategischen Pläne des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie oben beschrieben verlaufen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Li-Metal Investor Kontakt:

Salisha Ilyas

ir@li-metal.com

Tel: +1 647 494 4887

Medienkontakt

Harry Nicholas

Li-MetalPR@icrinc.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Li-Metal Corp.

Salisha Ilyas

90 Riviera Dirve

L3R 5M1 Markham, ON

Kanada

email : s.ilyas@li-metal.com

Pressekontakt:

Li-Metal Corp.

Salisha Ilyas

90 Riviera Dirve

L3R 5M1 Markham, ON

email : s.ilyas@li-metal.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sommerexplorationsprogramm von Arbor Metals im Lithiumprojekt Jarnet in James Bay in Québec, Kanada Karora Resources zweiter Abstieg auf Beta Hunt schneller als geplant, entdeckt neue Scherzone und meldet neue Bohrergebnisse mit Topwert 198,5 g/t Gold auf 4,5 Metern