Li-Metal nimmt den Handel am OTCQB-Markt in den USA auf

TORONTO, Ontario – 24. August 2022 – Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FWB: 5ZO) (Li-Metal oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Handel am OTCQB® Venture Market (OTCQB) unter dem Symbol LIMFF aufgenommen hat. Die Stammaktien von Li-Metal werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol LIM und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol 5ZO gehandelt.

Wir freuen uns, dass wir erfolgreich zum OTCQB aufgestiegen sind, nachdem wir Anfang des Jahres den OTC Pink Markets beigetreten sind, sagte Maciej Jastrzebski, Li-Metal Mitbegründer und CEO. Dies ist ein aufregender Meilenstein, da wir unsere Präsenz für US-Privatanleger erweitern und gleichzeitig unser Engagement für finanzielle Transparenz weiterhin unter Beweis stellen.

Die OTCQB ist ein Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen, die sich in der Früh- und Entwicklungsphase befinden. Die teilnehmenden Unternehmen müssen ihre Berichterstattung auf dem neuesten Stand halten und sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsverfahren unterziehen. Anleger finden Finanzinformationen und Echtzeit-Kurse der Stufe 2 unter www.otcmarkets.com/.

Über Li-Metal Corp.

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.li-metal.com.

Li-Metal Investorenkontakt:

Salisha Ilyas

ir@li-metal.com

Tel: +1 647 795 1653

Li-Metal Medienkontakt:

Harry Nicholas

Li-MetalPR@icrinc.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

