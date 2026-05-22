  • LiberNovo-Sommerauftakt in ganz Europa: Ein fünftägiges Flash-Angebot und zwei Show Floors

    HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 22. Mai 2026 / Der LiberNovo Summer Kickoff Flash startet am Freitag, dem 22. Mai, in der gesamten EU (9:00 Uhr MESZ) und im Vereinigten Königreich (8:00 Uhr BST) und läuft fünf Tage lang. LiberNovo Omni wird in einem regionalen Bundle mit einem Preisnachlass von 651 in der EU und 549,50 £ im Vereinigten Königreich angeboten. Verifizierte Studierende und Pädagogen erhalten zusätzlich 5 % Rabatt.

    Was ist im Paket enthalten

    EU: LiberNovo Omni im Set mit der StepSync-Fußstütze und einer passenden StepSync-Matte. 1.066 im Flash-Angebot, regulär 1.717 , das entspricht 38 % Rabatt.

    Großbritannien: LiberNovo Omni im Set mit der StepSync-Fußstütze und einer Augenmaske. 969,50 £ im Flash-Angebot, regulär 1.519 £, das entspricht 36 % Rabatt.

    Auf Bewegung ausgelegt

    LiberNovo Omni passt sich in Echtzeit dem Körper an. Drei Funktionen sorgen dafür:

    – Bionische FlexFit-Rückenlehne. Acht unabhängige Segmente folgen der Wirbelsäule bei jeder Haltungsänderung, anstatt dass eine starre Fläche gegen den Rücken drückt.
    – Automatische Armlehnen. Sie folgen der Neigung des Stuhls, sodass Sie sie zwischen den Positionen nicht neu einstellen müssen, und sie gleiten zurück in die Basis, wenn Sie unter den Schreibtisch rutschen, damit sie nicht an der Kante hängen bleiben.
    – OmniStretch-Dekompressionszyklus. Per Knopfdruck aktivierbar, funktioniert bei jedem Neigungswinkel, mit dem stärksten Wirbelsäulendekompressionseffekt bei starker Neigung.

    Die im Bundle enthaltene StepSync-Fußstütze ist so konzipiert, dass sie als gekoppeltes System mit dem Stuhl zusammenarbeitet. Sobald die Sitzhöhe am ersten Tag eingestellt ist, bleiben die manuellen Hebel für den Rest der Lebensdauer des Stuhls ungenutzt.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84317/LiberNovo_220526_DEPRcom.001.png

    Die ersten 200 Bestellungen erhalten ein Geschenk

    Die ersten 200 Bestellungen, die während des Aktionszeitraums eingehen, erhalten das Smart Entry Savings Bundle: drei Magnete, eine Baseballkappe und zwei Haftnotizblöcke. Wird bei der Auftragsabwicklung automatisch hinzugefügt, kein Code erforderlich. Die Begrenzung auf 200 Bestellungen gilt für alle Bestellungen im Aktionszeitraum, nicht nur für das Flash-Bundle.

    Der Studenten- und Pädagogenrabatt

    Nach Verifizierung über die Seite des LiberNovo Exclusive Discount Program erhalten Sie zusätzlich 5 % Rabatt auf Bestellungen, die einen Stuhl enthalten. Zusammen mit dem Flash-Angebot kostet das EU-Bundle etwa 1.013 und das UK-Bundle etwa 921 £ vor Steuern.

    Zwei Show Floors diese Woche

    Im Rahmen des Summer Kickoff von LiberNovo wird das Unternehmen im Mai auf zwei großen europäischen Gaming-Veranstaltungen vertreten sein: Die neue Maxis-Serie sowie die Modelle Omni Pro und Omni SE werden auf der MCM Comic Con in London (Stand N4220, 22.-24. Mai) und der Nordic Game Conference in Malmö (Stand C6, 26.-29. Mai) vorgestellt. Besucher sind eingeladen, LiberNovos Vision einer dynamischen, ergonomischen Stütze zu erleben, die sich bei langen Arbeits- und Spielzeiten ganz natürlich an den Körper anpasst.

    Fünf Tage, dann ist Schluss

    Das Flash-Angebot beginnt am Freitag, dem 22. Mai, um 9:00 Uhr MESZ / 8:00 Uhr BST und endet am Dienstag, dem 26. Mai, um 9:00 Uhr MESZ / 8:00 Uhr BST. Die 200 Geschenk-Bundles werden in der Reihenfolge des Eingangs versandt.

    Unterstützung durch Bewegung. Definiert durch Komfort.

    Medienkontakt:
    Name: Cassie Kuang
    E-Mail: pr@libernovo.com

    QUELLE: LiberNovo

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ACCESS Newswire
    Mediarelations
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville
    USA

    email : mediarelations@accesswire.com

    Pressekontakt:

    ACCESS Newswire
    Mediarelations
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville

    email : mediarelations@accesswire.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. LiberNovo 2026: Dreifache Markteinführung – SE, Pro und Maxis bringen dynamische Ergonomie für jeden Körpertyp in ganz Europa
      LONDON, GB / ACCESS Newswire / 18. Mai 2026 / LiberNovo, die Premium-Marke für ergonomische Stühle und Pionier im Bereich bewegungsorientierter Stühle, hat heute alle Details zu ihrer Produkterweiterung für...

    2. LiberNovo bringt die Maxis-Serie auf den Markt – speziell für große und kräftige Nutzer entwickelt
      Offizieller Start am 16. Juni – Vorverkauf mit Anzahlung ab 13. Mai in der gesamten EU HONGKONG / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / LiberNovo hat heute die Maxis-Serie...

    3. LiberNovo: Vom Frühjahrsputz zur körperlichen Erneuerung
      HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 12. März 2026 / Während das jährliche Ritual des Frühjahrsputzes näher rückt, verlagert eine neue Bewegung im funktionalen Design den Fokus vom Aufräumen...

    4. Eine neue Dimension des Komforts: LiberNovo Omni präsentiert neues Design in „Moss Green“
      HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 6. Januar 2026 / LiberNovo Der Pionier für dynamische ergonomische Sitzmöbel hat heute die neue Variante Moss Green seines Flaggschiff-Stuhls LiberNovo Omni angekündigt, die...

    5. LiberNovo Omni erhält den iF DESIGN AWARD 2026 für bahnbrechendes ergonomisches Design
      HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 12. März 2026 / LiberNovo gibt mit Stolz bekannt, dass sein führendes Produkt, der LiberNovo Omni, den renommierten iF DESIGN AWARD 2026 in...

    6. IKKUNA – der Fensterprofi in Berlin und ganz Europa
      Der Fensterbauer IKKUNA bietet moderne, maßgeschneiderte Fenster-, Tür- und Fassadensysteme für private und gewerbliche Kunden in Berlin und ganz Europa. Hochwertige Fenster treffen auf Top-Service....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.