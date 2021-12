Lichtblick-Barmstedt hat sich spezialisiert auf die Bewältigung von Ängsten, Panikattacken und Depressionen

Trotz der schwierigen Lebensumstände mit dem Covid-Virus stehe ich Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mein Hygiene-Konzept wird stetig an die neuen Hygiene-Vorgaben angepasst.

Wie sehr Herausforderungen im Alltag einen Menschen belasten, hängt immer davon ab, wie jemand mit dem täglichen Leben umgeht und wie gut Schicksalsschläge, Stressempfinden und Herausforderungen verkraftet werden.

Aber nicht nur äußere Einflüsse prägen unser Leben, auch biologische Anteile oder auch Erkrankungen lassen uns oft in bestimmte Verhaltensmuster fallen, wo ein Herauskommen aus dieser Spirale aus eigener Kraft nur sehr schwer bis unmöglich erscheinen lassen.

Dann entstehen sehr schnell oder in einem schleichenden Prozess Auffälligkeit, Reaktionen oder gar weitere Begleiterscheinungen, die zuerst gar nicht vom Betroffenen erkannt werden.

Bei den Ereignissen kann es sich um „eigentlich normale“ Ereignisse handeln, wie Verlassen des Elternhauses, Heirat, Elternschaft oder Pensionierung. Jedoch kann es auch zu anderen Ereignissen kommen, wie Trauerfälle, Unfälle, Trennungserlebnisse, Schwierigkeiten in Beziehungen, Mobbing, Probleme am Arbeitsplatz oder finanziell belastende Lebensumstände. Es können darüber hinaus, auch nach schwerer körperlicher Erkrankung, beispielsweise nach Krebserkrankung oder Herzoperationen, gravierende Belastungen auftreten.

Diese verschiedensten Reaktionen des Körpers auf einmalige oder fortbestehende belastende Ereignisse können z.B. sein, depressives oder ängstliches Verhalten, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten, Störungen des Sozialverhaltens, Probleme im Sexualverhalten, Genussmittelmissbrauch oder sogar Suizidgedanken.

Besonders oft entwickeln sich dann Angststörungen oder immer wieder aufkommende Panikattacken.

Diese können unbehandelt weitere Begleiterscheinungen aufkommen lassen.

Bereits das Wort „Depression“ löst bei den meisten Menschen mehr oder weniger starkes Unbehagen aus.

Mal einen schlechten Tag haben, sich niedergeschlagen fühlen, einfach zu nichts mehr Lust haben und am liebsten im Bett bleiben wollen.

Wer kennt das nicht?

Eine Depression unterscheidet sich jedoch von den allgemein bekannten Stimmungstiefs.

Denn die Beschwerden einer Depression treten wesentlich ausgeprägter auf.

So berichten viele Menschen mit einer Depression, dass sie gar keine Freude mehr empfinden, sondern häufig negative Gefühle in sich tragen und eine innere Leere erleben.

Die oft verspürte Antriebslosigkeit läßt den Tag immer wieder als eine große Herausforderung erleben.

Trotz der schwierigen Lebensumstände mit dem Covid-Virus werde ich in unserem persönlichen Gesprächen ganz für Sie da sein.

In unseren Gesprächen lernen wir uns zunächst kennen, wobei Sie bestimmen, was Sie mir erzählen möchten.

Die Anpassung der verschiedenen Therapieformen führen uns zu erreichbaren Zielen.

Belastungen werden sich lösen können, das Leben wird spürbar angenehmer.

Gerne würde ich Sie auf diesem Weg dorthin begleiten.

Welche der Therapieformen zu Ihrem Weg mit mir passen, werden wir genau abstimmen und Ihrem derzeiten Lebensweg anpassen.

Nutzen Sie das Angebot des kostenlosen Erstgesprächs.

Termine nur nach Vereinbarung. Kontakt über die Webseite, über Email oder den Anrufbantworter.

