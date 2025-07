Liebe geht durch den Magen – auch bei unseren Hunden

Pummeleinhorn x BUBECK: Was wirklich in den Napf gehört – warum gebackenes Hundefutter die bessere Wahl ist

Wer einen Hund hat, weiß: Diese kleine Fellnase ist nicht einfach nur ein Haustier – es ist ein Familienmitglied, ein bester Freund, ein treuer Begleiter. Und genau wie wir Menschen, brauchen auch unsere Vierbeiner gutes, ehrliches Futter, um sich rundum wohlzufühlen.

Doch was bedeutet eigentlich „gutes Futter“?

In einer Welt, in der vieles schnell gehen muss, wird auch Hundefutter oft im sogenannten Extruderverfahren hergestellt. Dabei wird es unter hohem Druck und großer Hitze „ausgeschossen“. Klingt nicht nur ungemütlich – das ist es auch für die wertvollen Inhaltsstoffe. Viele Vitamine und Nährstoffe werden dabei zerstört und müssen später künstlich wieder zugefügt werden. Für empfindliche Hunde oder solche mit Magen-Darm-Problemen ist das alles andere als ideal.

Deshalb arbeiten wir mit unserem Partner BUBECK zusammen.

Bubeck backt seit 1893 ihr Hundefutter liebevoll im Ofen! Durch die schonende Zubereitung bleiben die natürlichen Vitamine und Nährstoffe erhalten, und das Futter ist ganz ohne künstliche Konservierungsstoffe lange haltbar. Kein Stress für den Bauch, kein unnötiges Gedöns – sondern einfach gutes, ehrliches Futter.

Was gehört zu guter Hundeernährung?

Weniger ist oft mehr: Achte auf eine übersichtliche Zutatenliste ohne künstliche Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe. Je natürlicher, desto besser.

Schonende Verarbeitung: Gebackenes Futter wie das von Bubeck behält mehr natürliche Nährstoffe als stark erhitzte oder gepresste Varianten.

Verdaulichkeit im Blick: Gutes Futter unterstützt die Magen-Darm-Gesundheit. Ein gesunder Hund hat ein glänzendes Fell, regelmäßigen Kotabsatz und ist insgesamt ausgeglichen.

An den Hund angepasst: Alter, Aktivitätslevel und mögliche Unverträglichkeiten sollten bei der Futterwahl berücksichtigt werden.

Belohnung mit Qualität: Auch bei Leckerli gilt: lieber kleine, hochwertige Snacks mit Funktion – statt Zuckerbomben oder Füllstoffen.

Als Hundebesitzer wissen wir, wie wichtig eine gesunde Ernährung für das Wohlbefinden unseres Hundes ist. Deshalb vertrauen wir auf gebackene Leckerli und Mahlzeiten, bei denen wir wissen, was drin ist – und bei denen sogar Pummeleinhorn und seine Freunde mit Sammelkarten seit nun mehr 8 Jahren auf den Verpackungen strahlen.

Und pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist es jedes Jahr wieder so weit: Unser beliebter Hundeadventskalender mit gebackenen Leckerli von BUBECK erscheint in limitierter Auflage. Natürlich mit neuem Motive, liebevoll gestaltet und prall gefüllt mit hochwertigen Snacks für jeden Tag im Dezember. Ein echtes Highlight für alle, die ihre Fellnasen auch in der Weihnachtszeit verwöhnen wollen.

Ein Herz für Hunde und ein Faible für ehrliche Produkte – das verbindet uns mit BUBECK.

Steffi Engel, Geschäftsführerin der Pummeleinhorn GmbH, war übrigens auch zu Gast im BUBECK Podcast „Betreutes Füttern“: „Pummeleinhorn trifft Backtradition“ (Spotify)

Pressekontakt:

Pummeleinhorn GmbH

Frau Stephanie Engel

Metzkausener Straße 5

40822 Mettmann

fon ..: 016092475282

email : info@pummeleinhorn.de

