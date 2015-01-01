Lieblingsschlager unterwegs: Neues TV-Format bringt frischen Schlagerwind auf Stimmungsgarten TV

Mit „Lieblingsschlager unterwegs“ startet Denny Schönemann ein neues TV-Format für Schlager, Musikvideos, Reisen und Künstlergeschichten auf Stimmungsgarten TV.

Denny Schönemann entwickelt mit Lieblingsschlager ein neues Fernsehformat für Musik, Reisen, Künstlergeschichten und professionelle Schlagerpromotion

Während klassische Schlagerflächen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio vielerorts weniger sichtbar werden, entsteht mit „Lieblingsschlager unterwegs“ ein neues TV-Format für die deutschsprachige Schlagerwelt. Entwickelt und gestaltet wird die Sendung von Denny Schönemann, Gründer von Lieblingsschlager und Inhaber von Star Promotion Studios.

Schönemann ist seit über 20 Jahren selbstständig in der Musik-, Medien- und Videobranche tätig. Seit mehr als zwölf Jahren produziert er Musikvideos für Newcomer, etablierte Künstler und bekannte Namen der Schlagerszene. Mit „Lieblingsschlager unterwegs“ verbindet er nun Musikvideo-Produktion, Künstlerpromotion, Reiseelemente, redaktionelle Beiträge und TV-Präsenz in einem eigenen Format.

Ausgestrahlt wird die Sendung auf Stimmungsgarten TV, einem Sender, der sich auf Volksmusik, volkstümliche Unterhaltung und Schlager spezialisiert hat. Damit erhält das Programm frischen Schlagerwind und eine neue Plattform für Künstler, die ihre Musik einem schlagerbegeisterten Publikum im deutschsprachigen Raum präsentieren möchten.

Die erste Ausgabe von „Lieblingsschlager unterwegs“ wurde in Bulgarien produziert. Als besondere Kulisse diente unter anderem das Sunny Day Resort Palace, das dem Format einen hochwertigen Reise- und Lifestyle-Rahmen verlieh. Moderiert wird die erste Sendung von Jo und Josephine. Im Mittelpunkt stehen Musik, persönliche Eindrücke, Urlaubsatmosphäre und die Verbindung zwischen Künstlern, Songs und besonderen Orten.

„Ich möchte Künstlern wieder mehr Sichtbarkeit geben. Viele Newcomer und auch professionelle Schlagersänger investieren viel Herzblut in ihre Musik, haben aber kaum noch echte TV-Flächen. Mit Lieblingsschlager unterwegs schaffen wir eine neue Möglichkeit, Musikvideos, Künstlergeschichten und besondere Reiseorte miteinander zu verbinden“, erklärt Denny Schönemann.

Für kommende Ausgaben sind bereits weitere Produktionen, Gespräche und Kooperationen geplant. Auch bekannte Künstler und neue Stimmen aus der Schlagerszene sollen künftig Teil des Formats werden. Geplant ist, dass „Lieblingsschlager unterwegs“ verschiedene Regionen, Hotels, Reiseziele, Musikproduktionen und Künstlergeschichten miteinander verbindet.

Ein besonderer Vorteil entsteht dabei für Künstler, die mit Star Promotion Studios zusammenarbeiten. Musikvideo-Produktion, redaktionelle Einbindung, Social-Media-Verwertung, Berichterstattung über Lieblingsschlager und mögliche TV-Präsenz können künftig enger miteinander verzahnt werden. Dadurch erhalten Künstler nicht nur ein professionelles Musikvideo, sondern ein umfassenderes mediales Umfeld für ihre Veröffentlichung.

„Ein gutes Musikvideo ist heute mehr als nur ein Clip. Es ist ein Türöffner für Social Media, Pressearbeit, TV, Interviews und Reichweite. Genau diesen Weg möchte ich mit Lieblingsschlager unterwegs weiter ausbauen“, so Schönemann.

Mit Lieblingsschlager.de betreibt Denny Schönemann bereits seit Jahren eine Plattform für Schlagerfans, Künstlernews, Musikvideos und Veröffentlichungen. Das neue TV-Format erweitert diese Arbeit nun um eine weitere Ebene und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Sängerinnen, Sänger, Labels, Produzenten, Hotels und touristische Partner.

„Lieblingsschlager unterwegs“ versteht sich als modernes Schlagerformat mit Nähe zu den Künstlern, emotionalen Bildern, schönen Drehorten und einem klaren Fokus auf deutschsprachige Musik. Neben bekannten Namen sollen auch Newcomer die Chance erhalten, professionell sichtbar zu werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lieblingsschlager

Herr Denny Schönemann

Trebitz 14b

Könnern OT 06420

Deutschland

fon ..: 03469152797

web ..: https://www.lieblingsschlager.de

email : info@starpromotion.net

**Star Promotion Studios** ist eine Medien- und Produktionsfirma von Denny Schönemann mit Schwerpunkt auf Musikvideos, Künstlerpromotion, TV-Beiträgen, Imagefilmen, Social-Media-Content und audiovisueller Markenkommunikation. Denny Schönemann ist seit über 20 Jahren selbstständig in der Musik- und Medienbranche tätig und produziert seit mehr als zwölf Jahren professionelle Musikvideos für Newcomer, etablierte Künstler und bekannte Namen der Schlagerszene.

Mit **Lieblingsschlager** betreibt Schönemann zudem eine deutschsprachige Plattform für Schlagerfans, Künstlernews, Musikvideos, Veröffentlichungen und redaktionelle Beiträge aus der Schlagerwelt. Ziel ist es, Künstlern zusätzliche Sichtbarkeit zu geben und Musik, Geschichten und Produktionen stärker miteinander zu verbinden.

Durch die Kombination aus Videoproduktion, Pressearbeit, Social Media, Künstlervermarktung und TV-Formaten schafft Star Promotion Studios ein mediales Umfeld, das weit über die reine Produktion eines Musikvideos hinausgeht. Künstler, Unternehmen, Hotels, Events und touristische Partner profitieren von professioneller Bildsprache, redaktioneller Einbindung und praxisnaher Medienerfahrung.

Mit dem TV-Format **“Lieblingsschlager unterwegs“** erweitert Denny Schönemann seine Arbeit um eine weitere Plattform für deutschsprachige Musik, Reisegeschichten, Künstlerportraits und moderne Schlagerpromotion.



Pressekontakt:

Star Promotion

Frau Denny Schönemann

Trebitz 14b

Könnern OT 06420

fon ..: 03469152797

email : info@lieblingsschlager.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutsche Metallkasse AG: Realistische Einschätzung zu Chancen und Risiken bei Edelmetallinvestments Panikattacken verstehen: Was im Körper und in der Psyche wirklich passiert