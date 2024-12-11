  • Liquidität in Gefahr: Ab 2027 droht Rechnungs-Stopp ohne E-Rechnung

    TRAFFIQX® lädt zu kostenloser Webinarreihe für Unternehmen und Softwareanbieter

    BildAb dem 1. Januar 2027 dürfen viele Unternehmen in Deutschland ihre Rechnungen nur noch im strukturierten E-Rechnungsformat versenden – sonst riskieren sie Zahlungsverzögerungen, abgelehnte Forderungen und verlorene Vorsteuerabzüge.

    Besonders betroffen sind mittelständische Firmen sowie Anbieter von ERP- und Buchhaltungslösungen. Was bislang oft unterschätzt wurde, wird damit zum Risikofaktor für die Liquidität.

    Eine neue Webinarreihe des TRAFFIQX® Netzwerks liefert jetzt die wichtigsten Antworten – kompakt, verständlich und praxisnah. In vier kostenlosen Online-Sessions zeigen E-Invoicing-Experten, wie Unternehmen sich rechtssicher aufstellen, technische Anforderungen erfüllen und von der Umstellung sogar profitieren können.

    Neben Grundlagen zu gesetzlichen Pflichten und Formatstandards (z. B. XRechnung, ZUGFeRD, PEPPOL) geben die Webinare auch Einblick in konkrete Lösungsszenarien – inklusive Tipps zur Integration, API-Nutzung und Fallbeispielen aus der Praxis. Die Reihe richtet sich gezielt an KMU, IT-Verantwortliche, Steuerkanzleien und Softwarehersteller.

    Das TRAFFIQX® Netzwerk – bestehend aus führenden deutschen E-Invoicing-Providern wie DATEV, RICOH, SGH, b4value.net und Quadient – zeigt in seiner Webinarreihe, wie E-Rechnung einfach, sicher und rechtskonform funktioniert. Und wie sich Unternehmen jetzt strategisch aufstellen können, um keine Zeit (und kein Geld) zu verlieren.
    Termine & Themen der Webinare

    13.11.2024, 11-12 Uhr (mit SGH):
    Digitalisierung der Cashflow-Strecke richtig starten

    20.11.2024, 14-15 Uhr (mit b4value.net):
    Wie E-Rechnungen Liquidität gefährden oder sichern können

    04.12.2024, 14-15 Uhr (mit RICOH):
    E-Rechnung, quo vadis? Blick auf 2027

    11.12.2024, 14-15 Uhr (mit Quadient):
    Einfacher Einstieg in E-Invoicing für FiBu und Buchhaltung

    Die Teilnahme ist kostenfrei – Anmeldung unter: www.traffiqx.net/webinare

