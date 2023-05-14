-
Ausgebucht statt ausgebrannt! Wie Fotografen mit Elias Kaltenberger mehr Freiheit gewinnen
Elias Kaltenberger weiß, wie sich Dauerstress anfühlt – volle Wochenenden, Nachtschichten, ständige Erreichbarkeit. Heute zeigt er Fotografen, wie sie ihr Business neu strukturieren.
Viele Fotografen starten mit Leidenschaft, und enden im Dauerstress. Termine an jedem Wochenende, Nachbearbeitung bis spät in die Nacht, unzählige Nachrichten von Kunden, die „nur kurz etwas fragen“ wollen.
Das Geschäft läuft, doch innerlich wächst der Druck.
Irgendwann stellt sich die Frage: War das die Freiheit, für die ich mich selbstständig gemacht habe?
Elias Kaltenberger kennt dieses Gefühl nur zu gut. Als erfolgreicher Hochzeits- und Businessfotograf hat er selbst erlebt, wie schnell aus Begeisterung Überlastung werden kann. Heute zeigt er mit seinem Coaching-Programm, wie Kreative ihre Selbstständigkeit wieder in Balance bringen, und dabei finanziell erfolgreicher werden als je zuvor.
Das Missverständnis hinter dem Erfolg
Viele glauben, „ausgebucht sein“ sei gleichbedeutend mit Erfolg.
In Wirklichkeit ist es oft das Gegenteil: Wer ständig voll ist, hat kaum Raum zum Wachsen. Preise bleiben niedrig, Entscheidungen werden aus Angst getroffen, und die Leidenschaft wird zur Pflicht.
Elias Kaltenberger setzt genau hier an. Er hilft Fotografen, ihr Business so zu strukturieren, dass sie weniger arbeiten, bewusster wählen und mehr verdienen. Statt dem nächsten Auftrag hinterherzujagen, lernen sie, gezielt die Kunden anzuziehen, die wirklich passen, und bereit sind, Qualität zu honorieren.
Der Weg zu mehr Freiheit: Das 4-Schritte-System
Das Coaching von Elias Kaltenberger basiert auf einem klaren 4-Schritte-System, das aus der Praxis für die Praxis entwickelt wurde:
Zielgruppe & Positionierung:
Finde heraus, wer wirklich zu dir passt, schärfe dein Profil und gestalte deine Angebote so, dass du nicht mehr einer von vielen bist, sondern der Fotograf, mit dem man gerne zusammenarbeitet.
Marketing & Sichtbarkeit:
Lerne, dich bei den richtigen Menschen sichtbar zu machen und gezielt Anfragen zu generieren, oft schon innerhalb weniger Wochen, ohne einen Cent in Werbung zu investieren.
Wertkommunikation & Verkauf:
Erfahre, wie du deinen Wert klar vermittelst und Gespräche so führst, dass Kunden bereit sind, deine Preise zu zahlen, weil sie verstehen, was sie bei dir wirklich bekommen.
Unternehmensaufbau & Automatisierung:
Strukturiere dein Business professionell, vereinfache Abläufe und nutze digitale Tools, um wieder mehr Zeit für das zu haben, was du liebst: Fotografieren.
Diese Struktur gibt Fotografen ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie Planbarkeit, Stabilität und kreative Freiheit vereinen können.
Vom Dauerstress zur neuen Leichtigkeit
Viele seiner Teilnehmer berichten, dass sie zum ersten Mal seit Jahren wieder das Gefühl haben, ihren Alltag selbstbestimmt gestalten zu können, statt nur auf Anfragen oder Situationen zu reagieren.
Statt Aufträge aus Angst anzunehmen, treffen sie bewusste Entscheidungen darüber, mit welchen Kunden sie arbeiten, welche Projekte sie annehmen und zu welchen Preisen sie verkaufen.
Sie wissen, wer ihre Zielgruppe ist, kommunizieren ihren Wert klar und haben wieder Zeit, die Kamera mit Freude in die Hand zu nehmen.
Elias bringt dabei nicht nur Strategien, sondern auch Haltung mit:
„Erfolg heißt nicht, immer mehr zu tun“, sagt er.
„Erfolg heißt, endlich das Richtige zu tun, und dabei Energie zu gewinnen, statt sie zu verlieren.“
Mehr als ein Coaching: ein neuer Blick aufs eigene Business
Das Programm von Elias Kaltenberger ist kein weiteres Marketing-Seminar, sondern ein Neustart im Denken.
Fotografen lernen, dass sie nicht für jeden Auftrag kämpfen müssen, und dass „Nein“ sagen genauso wichtig ist wie das perfekte Foto.
Sie schaffen Strukturen, die ihnen erlauben, ihr Business mit Leichtigkeit zu führen und gleichzeitig Zeit für Familie, Kreativität und Erholung zu haben.
Fazit
„Ausgebucht“ ist kein Ziel, wenn es auf Kosten der eigenen Energie geht.
Elias Kaltenberger zeigt Fotografen, wie sie aus der Erschöpfung in die Eigenverantwortung kommen, mit einem Business, das funktioniert, weil es zu ihnen passt.
Das Ergebnis: weniger Überforderung, mehr Struktur, mehr Lebensqualität.
Mehr Informationen unter: www.eliaskaltenberger.com
Wer ist Elias Kaltenberger?
Elias Kaltenberger ist Fotograf, Unternehmer und Coach aus Österreich. Mit seiner Firma Kaltenberger Media & Consulting GmbH begleitet er Foto- und Videografen dabei, sich klar am Markt zu positionieren, stabile Strukturen aufzubauen und dauerhaft von ihrer Leidenschaft leben zu können. Durch seine eigene Erfahrung als erfolgreicher Hochzeits- & Business Fotografverbindet er Praxisnähe mit einem klaren Coaching-System, das bereits zahlreiche Fotografen nachhaltig transformiert hat.
Firmendaten:
Kaltenberger Media & Consulting GmbH
Geschäftsführer: Elias Kaltenberger
Adresse: Josefstraße 46A/4, 3100 St. Pölten, Österreich
Telefon: +43 664 2176621
E-Mail: elias@eliaskaltenberger.com
Facebook: Elias Kaltenberger
Instagram: elias_kaltenberger
Website: www.eliaskaltenberger.com
