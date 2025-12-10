LIR Life Sciences finalisiert Design einer Ex-vivo-Tierstudie zur Bewertung neuartiger transdermaler Wirkstoffe für den Transport größerer therapeutischer Moleküle

Vancouver, Kanada – 22. Januar 2026 / IRW_Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (FWB: N790, WKN: A41QA9) (LIR oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss eines Studiendesigns für eine Ex-vivo-Untersuchung an Schweinehaut bekannt zu geben, mit der bewertet werden soll, ob neuartige transdermale Wirkstoffe die transdermale Penetration therapeutischer Makromoleküle über einen breiten Molekülgrößenbereich von etwa 5 kDa bis zur Antikörpergröße (~150 kDa) verbessern können. Insbesondere wird die Studie untersuchen, ob transdermale Wirkstoffe dazu beitragen können, dass viel größere Medikamente effektiv durch die Haut gelangen, was möglicherweise den Weg für die Entwicklung bestimmter Therapien ohne Injektionen ebnen könnte.

In Zusammenarbeit mit seinen wissenschaftlichen Partnern hat LIR einen kontrollierten Versuchsrahmen unter Verwendung von Schweinehaut mit allen Hautschichten fertiggestellt, was allgemein als eines der relevantesten Modelle der Durchlässigkeit der menschlichen Haut anerkannt ist. Die Studie dient dem Vergleich von transdermalen Wirkstoffformulierungen mit entsprechenden Kontrollen, die dieselben makromolekularen Wirkstoffe ohne transdermale Wirkstoffe enthalten. Die Penetrationstiefe und Verteilung werden mittels konfokaler Mikroskopie zusammen mit quantitativen fluoreszenzbasierten Messungen bewertet, die zu vordefinierten Zeitpunkten erfasst werden. Diese Analysen sollen helfen festzustellen, ob die transdermalen Wirkstoffe den Transport makromolekularer Therapeutika durch die Haut in messbarem Umfang sinnvoll erleichtern können.

Mit dem Abschluss der Designphase kann LIR nun mit der Durchführung der formellen Studie fortfahren, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 durchgeführt wird. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, welche Kategorien größerer therapeutischer Moleküle letztendlich mit nadelfreien Verabreichungsstrategien für die Haut kompatibel sein könnten.

Bei der Konzeption dieser Studie lag unser Schwerpunkt darauf, die wissenschaftlichen Risiken durch eine disziplinierte Methodik zu reduzieren, die ein für den Menschen relevantes Hautmodell sowie eine strenge quantitative Analyse verwendet. Wir sind der Ansicht, dass hier ein echtes Potenzial besteht, und freuen uns darauf, die Studie umzusetzen, um festzustellen, ob die neuartigen transdermalen Wirkstoffe den von uns erwarteten Grad der Penetration erreichen und damit die Möglichkeit eines praktikablen nadelfreien Ansatzes zur Verabreichung größerer Therapeutika über die Haut untermauern, sagte Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences.

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

